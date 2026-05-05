Planazo gratuito en Mendoza: cine gratis este miércoles para cortar la semana

Este miércoles llaga un planazo gratuito ideal para cortar la semana. Con capacidad limitada, recomiendan llegar con anticipación para asegurar un lugar en la sala.

La Ciudad de Mendoza suma un nuevo planazo gratuito para cortar la semana. Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan un plan distinto.

En el marco del ciclo “Fábulas de Hoy”, se proyectará la película El túnel de los deseos, una historia del universo anime que invita a sumergirse en lo fantástico y lo emocional.

Es una película de anime de drama y fantasía. Narra la historia de Kaoru Touno, un joven que encuentra el legendario “Túnel Urashima“, un lugar capaz de conceder cualquier deseo a cambio de envejecer años de su vida, con el fin de recuperar a su hermana fallecida, formando una alianza con su compañera de clase Anzu Hanaki.

El ciclo apunta a acercar producciones contemporáneas del cine animado japonés a nuevos públicos, generando un espacio para disfrutar del cine en pantalla grande y compartir la experiencia con otros espectadores.

Con cupos limitados, se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar en la sala.

¿Cuándo y dónde es?