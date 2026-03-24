Planazo gratuito en Mendoza: música en vivo y degustación en un icónico paseo del centro

Un planazo gratuito para disfrutar del otoño con música, obras argentinas y latinoamericanas y una degustación de vinos en un entorno patrimonial.

Si estás buscando un planazo gratuito en Mendoza para cortar la semana con algo distinto, hay una propuesta que mezcla música y vino en pleno centro.

La Ciudad organizó una experiencia que invita a disfrutar de un concierto coral en un entorno histórico, acompañado por una degustación de vinos rosados. La actividad forma parte del ciclo “Camino al Centenario”, una agenda cultural que celebra los 100 años de uno de los paseos más tradicionales de la capital.

El espectáculo estará a cargo del Coro de la Ciudad de Mendoza, un elenco integrado por más de 40 artistas bajo la dirección de María Eleonora Fernández. El repertorio recorrerá obras de la música académica y popular latinoamericana y argentina, con piezas que ya fueron presentadas en escenarios destacados como el Teatro Colón y el Palacio Paz.

Además, la velada incluirá un momento especial con el estreno de una cueca cuyana de Polo Martí, perteneciente a un conjunto de versiones corales de músicos mendocinos desarrolladas en la cátedra de Versiones Corales de la UNCuyo, a cargo del profesor Jerónimo Machín.

Como complemento, el público podrá participar de una degustación de vinos rosados, sumando una experiencia sensorial pensada para celebrar la llegada del otoño en un entorno patrimonial.

¿Cuándo y dónde será?

La actividad se realizará el jueves 26 a las 20 horas en el Pasaje San Martín. La entrada es libre y gratuita.