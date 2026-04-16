Planazo gratuito en Mendoza: música en vivo y baile al aire libre este fin de semana

Una propuesta abierta invita a disfrutar de una jornada al aire libre en la Ciudad, con shows en vivo y actividades culturales para compartir en familia.

La Ciudad de Mendoza suma un nuevo planazo gratuito para el fin de semana: un emotivo homenaje a Pocho Sosa que reunirá música, danza y artistas locales en un espacio al aire libre.

La iniciativa nació a partir del impulso de vecinos y vecinas que quisieron reconocer la trayectoria y el aporte cultural del querido artista mendocino.

La propuesta busca, además, generar un punto de encuentro para celebrar la identidad local y compartir una jornada distinta en la Ciudad.

Durante el acto habrá distintas intervenciones artísticas, con la participación del Coro, la Orquesta y el Ballet municipal, además de músicos invitados que acompañarán el homenaje con presentaciones en vivo.

En ese marco, Pocho Sosa será distinguido como Vecino Destacado de la Ciudad de Mendoza, en un reconocimiento cargado de emoción y significado para la cultura mendocina.

Cuándo y dónde será el homenaje

Día: sábado 18 de abril

Hora: 12 horas

Lugar: plazoleta Vélez Sarsfield (Bogado y Mitre, 4ta Sección, Ciudad de Mendoza)

plazoleta Vélez Sarsfield (Bogado y Mitre, 4ta Sección, Ciudad de Mendoza) Entrada: libre y gratuita

Además, por motivos de seguridad, habrá cortes de tránsito desde las 11 en: