Planazo gratuito en Mendoza: música en vivo para disfrutar este sábado por la noche

Se trata de una propuesta con entrada libre para disfrutar de música en vivo en un ambiente íntimo este fin de semana. Recomiendan llegar temprano porque el espacio es reducido.

Un nuevo planazo gratuito se suma a la agenda cultural de Mendoza y es ideal para quienes buscan algo distinto.

Este sábado, la música en vivo será la protagonista de una velada pensada para disfrutar en un formato cercano y relajado.

El espectáculo estará a cargo del Cuarteto de Flautas Antü, una formación joven que nació en 2025 y que combina repertorio clásico con propuestas contemporáneas. El grupo también apuesta a nuevos arreglos que le dan identidad propia a este tipo de ensamble, abriendo el juego a distintas sonoridades.

En sus inicios, el cuarteto estuvo integrado por Sabrina Sala, Silvia Fredes, Laura Burastero y Mónica Restom. Actualmente, la formación continúa con Silvia Fredes, Laura Burastero, Mónica Restom, junto a Nehuen Ares Rossi y Eliana Condori.

Además de su crecimiento artístico, el grupo ya empieza a sumar hitos importantes: este año fue seleccionado para participar nuevamente del festival Música Clásica por los Caminos del Vino, donde se presentará el 1 de abril en la Bodega Iaccarini (San Rafael) y el 4 de abril en el Hotel Hyatt.

El concierto también tiene un valor especial, ya que funciona como un agradecimiento a la Librería Antü, espacio donde el cuarteto realizó grabaciones audiovisuales. “También es importante para nosotros este concierto como lugar de origen”, destacan, en referencia al vínculo con el lugar, que incluso les dio nombre e identidad al proyecto.

La librería, ubicada en el primer piso de La Barraca Mall, es un punto cultural con una amplia propuesta literaria para todas las edades, lo que suma un plus al planazo.

El lugar tiene capacidad limitada, por lo que recomiendan asistir con anticipación para asegurar un lugar.