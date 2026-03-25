Planazo gratuito en Mendoza: dónde ver a Simpecao este jueves

El plan es con entrada libre y propone una noche de música en vivo con la reconocida banda de rumba flamenca Simpecao. El lugar tiene capacidad limitada, por lo que recomiendan ir con tiempo.

Si buscás un planazo gratuito para este jueves en Mendoza, no podés perderte un recital especial del grupo Simpecao, que llegará con toda la energía de la rumba flamenca para brindar una experiencia única.

El show forma parte del ciclo de recitales que impulsa la SADAIC en la provincia, una iniciativa que desde hace años apuesta por difundir la obra de autores y compositores mendocinos en formato íntimo.

Simpecao es una banda reconocida por su fusión de ritmos flamencos con influencias de música latina y popular argentina.

Con más de una década de trayectoria, el grupo ha realizado presentaciones destacándose por su intensidad, creatividad y conexión con el público.

Actualmente, Simpecao se encuentra presentando su último repertorio, que combina clásicos del flamenco con composiciones propias, reafirmando su lugar como referente de la escena contemporánea del género.

El recital marcará además el inicio del ciclo 2026, una propuesta que se realiza de manera ininterrumpida desde 2016 y que, en los últimos años, se ha convertido en un espacio clave para la música de autor en la provincia.

¿Cuándo y dónde es?

El recital se llevará a cabo el jueves 26 de marzo a las 20:00 horas en la Biblioteca Julio Fernández Peláez (Patricias Argentinas 56, Maipú).

La entrada es libre y gratuita, aunque la capacidad del lugar es limitada, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurarse un lugar.