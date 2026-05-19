Planazos gratuitos en Mendoza: teatro, muestras y actividades para todos los gustos

Una semana con propuestas culturales para todos los gustos en distintos espacios de la Ciudad: teatro, recorridos, muestras y actividades interactivas.

La Ciudad de Mendoza propone una serie de planazos gratuitos para todos los gustos y disfrutar de esta semana con diversas actividades.

En el marco del Día Internacional de los Museos, distintos espacios culturales de la capital ofrecen una agenda para todas las edades, que combinan historia, arte y experiencias participativas.

La iniciativa forma parte de la Semana de los Museos, una propuesta que invita a redescubrir el patrimonio local de una manera más cercana y dinámica.

Habrá desde recorridos guiados y teatro interactivo hasta proyecciones, muestras artísticas y encuentros culturales. Además, durante estos días se lleva adelante una colecta solidaria de útiles escolares para colaborar con una institución educativa del barrio Flores-Olivares.

A lo largo de la semana, cada jornada suma opciones diferentes para aprovechar en distintos puntos de la Ciudad.

A continuación, el detalle de las actividades gratuitas.

El cronograma completo

Martes 19

El Museo del Área Fundacional abre sus puertas con la actividad “Conociendo las áreas del museo”, una propuesta que permite ver cómo se trabaja puertas adentro en la conservación, investigación y armado de muestras.

Se podrá visitar de 10 a 13 horas.

Miércoles 20

Continúa la agenda con “Huellas”, una obra de teatro interactivo pensada para todo público, que tendrá funciones a las 10 y a las 14 horas en el Museo del Área Fundacional.

Ese mismo día, por la noche, a las 20 horas, el Anexo del Museo Municipal de Arte Moderno (ubicado en el Parque Central) proyectará el audiovisual “Travesías por los bosques de chañar y el secano lavallino”.

Jueves 21

Será uno de los días más destacados, con la inauguración de nuevas muestras en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, en plaza Independencia. La apertura será a las 20 horas y reunirá distintas propuestas artísticas para recorrer en un mismo espacio.

Viernes 22

Las actividades se trasladan a las Ruinas de San Francisco, donde a las 11 horas se realizará “Laboratorio abierto”, un recorrido guiado para conocer el trabajo arqueológico en el lugar. Más tarde, a las 18 horas, el MMAMM será sede de “Dibujando puentes”, un encuentro artístico abierto a todo público.

Sábado 23

La agenda cierra con la presentación del libro “Nuestro Pasaje San Martín”, del fotógrafo Javier Orlando Pelichotti. La actividad será a las 19 horas en la Biblioteca Ricardo Tudela, dentro del MMAMM.

Además, durante toda la semana continúan los recorridos gratuitos “Legado Sanmartiniano”, una alternativa ideal para quienes quieran conocer más sobre la historia de Mendoza a través de sus espacios más emblemáticos.