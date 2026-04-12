Curso gratuito en Mendoza para aprender diseño técnico para metalurgia: cuándo es y cómo inscribirse

La capacitación es presencial, gratuita y con certificación. Está orientada a quienes quieran aprender a usar AutoCAD aplicado al trabajo en metalurgia.

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva capacitación gratuita en AutoCAD aplicada a la metalurgia.

La propuesta es presencial, intensiva y con certificación.

A lo largo de las clases, los participantes aprenderán a utilizar el programa AutoCAD aplicado al dibujo técnico.

Durante el cursado se abordarán contenidos como uso de cotas, realización de cortes y desarrollo de diseños en 2D y 3D, con orientación a procesos de soldadura y metalurgia.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser mayor de 18 años

Tener domicilio en Godoy Cruz

Asistir al 100% de las clases

Llevar pendrive de 16 GB

Asistir con calzado cerrado

Cuándo comienza y cómo inscribirse

El taller iniciará el miércoles 22, tendrá una duración total de seis clases, con un encuentro semanal en horario de 9 a 12 horas y se dictará en la Escuela de Oficios.

La preinscripción se realiza de manera online. Una vez completado el formulario, el equipo se comunicará para confirmar el cupo.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 261-2074648, de lunes a viernes de 8 a 14.