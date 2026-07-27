El Zonda sube la temperatura este lunes ¿a cuánto llega la máxima?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes será primaveral en la provincia. Por el viento en altura, la máxima llegaría a los 24 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la Alerta Amarilla por nevadas en la cordillera mendocina y a eso se le suma la presencia de viento Zonda en precordillera lo que aumentará significativamente la temperatura en la provincia con una máxima que puede alcanzar los 24 grados.

¿Cómo estará el lunes 27-07-2026?

Este lunes habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera y sectores del llano. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 11°C

Martes 28-07-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas afectando los tres oasis productivos. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 8°C

Miércoles 29-07-2026

Mayormente nublado y frío con lloviznas en las primeras horas, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera.

Máxima: 10°C | Mínima: 5°C