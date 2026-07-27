AUH: ¿quiénes van a cobrar $279000 por un hijo en agosto del 2026?

Con el aumento del 1,89% que aplicará Anses en agosto de 2026, algunas familias cobrarán el 100% de la Asignación Universal por Hijo sin la retención del 20%. Además, quienes tengan hijos de hasta 5 años podrán recibir junto a la AUH el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar, según cada caso.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en agosto de 2026 un aumento del 1,89% en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con la actualización, algunas familias podrán cobrar el 100% de la prestación, sin la retención habitual del 20%, siempre que el organismo haya verificado automáticamente el cumplimiento de los controles de salud y del calendario nacional de vacunación de los niños de hasta 5 años.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Salud y la Resolución 56/2026 de ANSES, que establecen el pago completo de la asignación para los beneficiarios que cumplan con los requisitos sanitarios.

AUH para niños de hasta 2 años

Las familias con hijos de hasta 2 años inclusive también reciben de manera automática el Complemento Leche del Plan de los Mil Días y la Tarjeta Alimentar. Ambos beneficios se acreditan gracias al cruce de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

Quienes perciban el 100% de la AUH cobrarán en agosto:

En agosto percibirán el 100% de la Asignacón:

Menor de edad: $150.848 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $279.995.

$150.848 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = Hijo con discapacidad: $491.173 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $620.320.

En cambio, las familias alcanzadas por la retención del 20% recibirán:

Menor de edad: $120.678,40 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $249.825,40.

$120.678,40 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = Hijo con discapacidad: $392.938,40 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $522.085,40.

Cuánto cobran las familias con hijos de 3 a 5 años

Desde los 3 años, el Complemento Leche deja de abonarse. Sin embargo, los beneficiarios continúan percibiendo la Tarjeta Alimentar junto con la AUH.

Los montos para quienes cobran el 100% de la asignación serán:

Menor de edad: $150.848 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $223.098.

Hijo con discapacidad: $491.173 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $563.423.

Para quienes reciben la AUH con la retención del 20%, los importes serán:

Menor de edad: $120.678,40 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $192.928,40.

Hijo con discapacidad: $392.938,40 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $465.188,40.

Cómo funciona la retención del 20% de la AUH

La mayoría de las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo recibe el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda retenido por Anses.

Ese dinero se acumula y puede cobrarse posteriormente al presentar la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación.

No obstante, cuando Anses verifica automáticamente los requisitos sanitarios de los niños de hasta 5 años, la prestación puede abonarse en su totalidad, sin aplicar la retención mensual.