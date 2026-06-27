Planazo gratuito en Mendoza: llega una mega feria con más de 100 expositores, autos clásicos, vinilos y objetos de colección

Este planazo se trata de una nueva edición del tradicional encuentro de coleccionistas, con entrada libre y gratuita.

Este fin de semana, llega a Mendoza dos planazos gratuitos ideales para disfrutar en familia o con amigos.

Por un lado, una nueva edición del tradicional encuentro de coleccionistas, mientras que el domingo se espera una jornada de intercambio de libros y plantas acompañada por un almuerzo comunitario.

Feria con más de 100 expositores

Uno de los clásicos de la agenda cultural mendocina regresa renovado. El encuentro de coleccionistas celebrará su edición número 11 con una convocatoria récord de más de 100 expositores, que durante dos jornadas exhibirán miles de objetos para todos los gustos.

Como en cada edición, el recorrido estará lleno de sorpresas. Entre las principales atracciones habrá exhibiciones de autos antiguos, motocicletas, trenes eléctricos, monedas, billetes, estampillas, revistas, figuritas, camisetas de fútbol y figuras de acción, además de una amplia colección inspirada en el universo de Star Wars.

También participarán el Museo Ferroviario de Godoy Cruz y el Ferroclub Trasandino Mendoza, junto a agrupaciones e independientes que compartirán su pasión por el coleccionismo.

La propuesta se completará con una feria de vinilos, discos y cassettes, mientras que un DJ musicalizará ambas jornadas con clásicos de las décadas del 70, 80, 90 y los primeros años del 2000.

La cita será el sábado 27 y domingo 28 de junio, desde las 15 horas, en el Espacio Arizu.

La entrada es libre y gratuita.

Libros, plantas y un almuerzo comunitario

Las actividades gratuitas continuarán el domingo 28 de junio con una propuesta diferente en la Sala Ana Frank, ubicada en Maipú 230 de Ciudad.

Desde las 13 horas se realizará “Hoja por Hoja“, un encuentro pensado para intercambiar libros y plantas, compartir lecturas y disfrutar de un espacio abierto a la comunidad.

La jornada también incluirá un “Almuerzo Orgulloso”, organizado en el marco del Mes del Orgullo LGBTIQA+. Se servirá guiso de lentejas vegetariano y la invitación está abierta para quienes quieran participar con canciones, lecturas o cualquier expresión artística.

La actividad es gratuita, aunque quienes deseen asegurar una porción del almuerzo deberán realizar una reserva previa a través de las redes sociales de la organización.