Murió la periodista Ernestina Pais: falleció tras un choque con el Tren de la Costa en San Isidro

La reconocida conductora de televisión y radio perdió la vida este viernes luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivel de San Isidro. La Justicia investiga las circunstancias del accidente.

La periodista y conductora Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente ferroviario en el partido bonaerense de San Isidro. La comunicadora manejaba su vehículo cuando fue impactado por una formación del Tren de la Costa al intentar cruzar un paso a nivel.

El siniestro ocurrió en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, donde, según la información preliminar, el automóvil habría atravesado las vías cuando la barrera se encontraba baja. El fuerte impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó la muerte de la periodista en el lugar. Las causas del hecho son investigadas por la Justicia.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Ernestina Pais circulaba a bordo de un Honda Civic cuando intentó cruzar el paso a nivel y fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

Tras el choque, se desplegó un importante operativo en la zona con la participación de Bomberos, efectivos policiales y peritos forenses, quienes realizaron las tareas de rescate y las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que buscará establecer las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

Quién era Ernestina Pais

Ernestina Pais fue una de las periodistas y conductoras más reconocidas de la televisión argentina. A lo largo de su carrera participó en distintos ciclos de actualidad, entretenimiento y radio, aunque alcanzó una gran popularidad como conductora de Mañanas Informales, el programa que compartió con Jorge Guinzburg. Además de su trabajo en televisión, desarrolló una extensa trayectoria en radio y otros formatos audiovisuales, convirtiéndose en una figura muy querida por el público.

En los últimos años, Ernestina Pais había decidido hablar públicamente sobre los problemas de salud mental y las adicciones que atravesó.

La conductora relató en distintas entrevistas el proceso de recuperación que enfrentó y promovió la importancia de pedir ayuda profesional, con el objetivo de contribuir a visibilizar estas problemáticas y reducir el estigma que muchas veces las rodea.