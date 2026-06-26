Cómo activar la alerta de sismos en el celular: el paso a paso para recibir avisos antes de un temblor

Miles de personas se preguntaron por qué algunos teléfonos emitieron una advertencia antes del último movimiento sísmico en Venezuela. Cómo funciona el sistema de alerta de sismos en Android, cómo activarlo y por qué no todos los celulares reciben la notificación.

Tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela esta semana, miles de personas comenzaron a preguntarse cómo algunos teléfonos celulares emitieron una advertencia segundos antes de que comenzaran los movimientos sísmicos. Se trata de una herramienta incorporada en los celulares con Android desarrollado por Google y que utiliza los sensores de movimiento de millones de teléfonos para detectar vibraciones compatibles con un terremoto. Cuando identifica un evento sísmico de determinada intensidad, envía una notificación a los usuarios que se encuentran en la zona afectada.

En Mendoza, una provincia con frecuente actividad sísmica, el interés por esta función también aumentó. Muchos usuarios comenzaron a buscar cómo activar la alerta de sismos en el celular para ganar algunos segundos de anticipación, que pueden ser fundamentales para ponerse a resguardo.

Cómo funciona la alerta de sismos en Android

Los teléfonos con Android cuentan con una función gratuita denominada “Alertas de terremotos”, desarrollada por Google.

El sistema aprovecha los acelerómetros incorporados en millones de dispositivos para detectar vibraciones inusuales. Cuando varios celulares registran un movimiento similar en una misma zona, la información se envía de forma anónima a los servidores de Google.

Si el algoritmo confirma que se trata de un sismo de intensidad suficiente, se envía una notificación de emergencia a los usuarios ubicados en las áreas que podrían verse afectadas.

En algunos casos, la advertencia puede llegar unos segundos antes de que se perciba el movimiento, dependiendo de la distancia entre el usuario y el epicentro.

Paso a paso: cómo activar la alerta de sismos en el celular

Quienes tengan un teléfono con Android pueden habilitar la función siguiendo estos pasos:

Ingresar a Configuración o Ajustes .

o . Seleccionar Seguridad y emergencia .

. Ingresar en Alertas de sismos .

. Activar el interruptor correspondiente.

En algunos modelos, la opción puede encontrarse en otra ubicación: Configuración > Ubicación > Avanzada > Alertas de sismos.

Una vez habilitada, el sistema también permite reproducir una demostración del sonido que utiliza la advertencia, para que el usuario pueda reconocerla fácilmente en caso de una emergencia real.

Por qué algunos celulares reciben la alerta y otros no

Una de las dudas más comunes es por qué, durante un mismo temblor, algunos teléfonos emiten la advertencia y otros no.

La explicación depende de distintos factores:

La intensidad del movimiento.

del movimiento. La distancia al epicentro .

. La configuración del dispositivo.

del dispositivo. La conexión a internet .

. La versión del sistema operativo.

Además, si el sismo no alcanza un determinado nivel de intensidad, el sistema puede optar por respetar el modo silencioso del teléfono y no emitir una alarma sonora.

¿Los iPhone tienen alerta de sismos?

En los dispositivos iPhone, Apple no incorpora un sistema universal de detección de terremotos como el de Android. Sin embargo, en algunos países donde existen redes oficiales de alerta sísmica, como Japón, México o Estados Unidos, los iPhone pueden recibir notificaciones de emergencia enviadas por las autoridades locales.

En Argentina, actualmente no existe un sistema nacional de alerta sísmica que envíe avisos anticipados a los teléfonos, por lo que la función depende principalmente de los dispositivos Android compatibles y de los servicios disponibles.