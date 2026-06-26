Una pareja permanece internada en terapia intensiva tras sufrir una grave intoxicación por monóxido de carbono en Las Heras

Las víctimas, de 30 y 27 años, fueron encontradas inconscientes dentro de su vivienda en El Borbollón. Investigan si una pantalla conectada a una garrafa provocó la acumulación de monóxido de carbono.

Una pareja fue internada en estado crítico luego de sufrir una grave intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda ubicada en el distrito de El Borbollón, en el departamento de Las Heras. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Carrillo, donde quedaron internados en terapia intensiva.

De acuerdo con la información policial, el hecho salió a la luz tras un llamado al 911, realizado por la madre de la joven de 27 años.

La mujer informó que estaba trasladando en un vehículo particular a su hija y a su yerno, de 30 años, quienes presentaban problemas de salud y se encontraban en estado de inconsciencia.

Una vez que llegaron al Hospital Carrillo, ambos fueron asistidos por el personal médico de guardia, que diagnosticó una intoxicación severa por monóxido de carbono, por lo que dispuso su inmediata internación en la unidad de terapia intensiva.

Según trascendió de las primeras averiguaciones, la madre de la joven llegó hasta la vivienda familiar, ubicada en el interior de El Borbollón, y al ingresar percibió un intenso olor a gas. Dentro del domicilio encontró al hombre tendido en el piso y a su hija acostada sobre la cama, ambos inconscientes.

Investigan si una pantalla a gas provocó la intoxicación

Por disposición del Ayudante Fiscal, se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio. Además, se ordenó la intervención de Bomberos, quienes realizaron las pericias en la vivienda.

Las primeras observaciones indican que en el inmueble había una garrafa conectada a una pantalla calefactora, que aparentemente se habría apagado mientras continuaba liberando gas, situación que ahora deberá ser confirmada mediante los estudios técnicos.