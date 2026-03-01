Planazo gratuito en Mendoza: la Ciudad celebra sus 465 años con un acto y espectáculo al aire libre

La actividad forma parte de los festejos por un nuevo aniversario de la fundación de la Ciudad de Mendoza y la entrada es libre y gratuita.

Este lunes 2 de marzo, la Ciudad celebrará un nuevo aniversario de su fundación con una propuesta abierta a toda la comunidad que combinará ceremonia oficial y puesta artística en pleno centro mendocino.

La actividad se realizará a las 11.30 horas en el cartel de la Plaza Independencia, con acceso libre y gratuito. El encuentro incluirá palabras alusivas, intervenciones culturales y una coreografía especialmente creada para la ocasión.

Durante el acto, el historiador Gustavo Capone ofrecerá una reseña para conectar el pasado con el presente de la capital provincial. Desde el municipio destacaron que los 465 años de historia “no son fruto del azar, sino el resultado del trabajo y el esfuerzo colectivo que forjaron la ciudad”.

La celebración contará con la participación del Ballet Folclórico Mayor, el Ballet Juvenil y el Ballet de Jóvenes de la Ciudad de Mendoza, que presentarán una propuesta inspirada en los orígenes huarpes y en la memoria colectiva del territorio. También tendrá una actuación especial la Banda Militar Paso de los Andes del Liceo Militar General Espejo.

Una ciudad que nació en 1561

Cada 2 de marzo se conmemora la fundación de Mendoza por Pedro del Castillo, quien en 1561 estableció la “Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja” en el Valle de Huentata.

Con raíces huarpes y posteriormente marcada por la colonización española, Mendoza desarrolló desde sus inicios una fuerte cultura del agua y del trabajo de la tierra. El terremoto de 1861 fue uno de los momentos más difíciles de su historia, ya que destruyó gran parte de la ciudad colonial.

La capital también fue escenario clave de la gesta independentista: aquí el general José de San Martín organizó el Ejército de los Andes antes del Cruce que marcaría el rumbo de la región.

Con el paso de los siglos y el aporte de inmigrantes de distintas latitudes, la Ciudad consolidó una identidad plural y trabajadora que hoy la distingue.

El acto de este lunes será una nueva oportunidad para recordar esa historia y celebrar, en comunidad, un nuevo aniversario de Mendoza.