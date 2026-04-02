Planazo gratuito en Mendoza: feria, actividades y un huevo gigante de chocolate por Pascuas

Una propuesta pensada para disfrutar en familia con feria de emprendedores, chocolateros, espectáculos y una sorpresa dulce para este fin de semana de Pascuas.

Un planazo gratuito se suma a la agenda cultural mendocina para disfrutar en familia: llega una nueva edición de “Pascuas en el Ferri”, con propuestas pensadas para grandes y chicos en un entorno al aire libre.

La iniciativa apuesta a combinar tradición, entretenimiento y producción local, con una propuesta que incluye feria de emprendedores, chocolateros y espectáculos para compartir durante el fin de semana.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de un huevo gigante de chocolate de 100 kilos, que se compartirá con el público como parte de la celebración.

La actividad se desarrollará en el Parque Humberto Ferri, en Luján de Cuyo, con una agenda que se extenderá durante dos jornadas: el sábado 4 de abril, de 10 a 22 horas, y el domingo 5 de abril, de 17 a 22.