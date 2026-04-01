Planazo gratuito en Mendoza: feria, degustaciones y actividades para fanáticos del alfajor

Más de 60 marcas de todo el país, propuestas dulces para todos los gustos y actividades para grandes y chicos forman parte de una experiencia que combina sabores, emprendedores y entretenimiento en un mismo lugar.

Si sos fanático de lo dulce, este es un planazo gratuito para este fin de semana que no podés dejar pasar en Mendoza.

Durante Semana Santa, la Feria Argentina del Alfajor vuelve con una propuesta ideal para disfrutar en familia o con amigos, con sabores de todo el país y actividades para todas las edades.

El evento regresa tras una primera edición que fue un éxito y promete redoblar la apuesta con más marcas, nuevas experiencias y propuestas interactivas. Será una oportunidad para recorrer un verdadero paseo alfajorero, con opciones clásicas, gourmet e innovadoras que reflejan la identidad regional de distintos rincones de Argentina.

Además de la degustación y venta de productos, habrá espacios especialmente pensados para el público: desde actividades recreativas para chicos hasta experiencias participativas para los más fanáticos del dulce.

Para la edición 2026 participarán destacadas marcas y emprendedores como:

JM Alfajores

Pepper Truck

Cono Creps

Alfacookies

Montaña Blanca

Alfajores Malambo

Montilla Frutas Secas & Chocolates

Dulce Latido de los Andes (Productos Azoma)

Dulce Gema Chocolates

Mi Casita

Alma Cacao

Matcha House

BRUNKA

Zavia “un gusto saludable”

Luna Roja

Holística Mendoza

ALTA PINTA

Rasta

Dulces Mili

A Puro Chili

Bloom Coffee Hub

Cabaña

Barrigón

ENTRE 2

Bodega Guerrero

Entre otros food trucks, stands de emprendedores y marcas regionales que se suman a este recorrido dulce.

Además, la feria ofrecerá propuestas para todos los públicos. Juan Soria, creador y organizador del evento, brindará asesoramiento gratuito a empresas alfajoreras que busquen mejorar sus productos. Para los más chicos habrá un Espacio de Pastelería Infantil, donde podrán aprender junto a las pasteleras Luz Pérez Pieroni y Noelia Amadini.

Cuándo y dónde es

La Feria Argentina del Alfajor se realizará el 3, 4 y 5 de abril, de 14 a 22 horas, en La Báscula de la Nave Cultural, en Ciudad.

La entrada es libre y gratuita.