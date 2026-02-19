Planazo gratuito en Mendoza: el Mundial de la Hamburguesa cambia de fecha, ¿cuándo se hace?

La organización confirmó la reprogramación por el mal pronóstico del tiempo y anunció las nuevas fechas del evento gastronómico que se realizará con entrada gratuita.

El Mundial de la Hamburguesa tiene nueva fecha en Mendoza. Desde la organización decidieron reprogramar el evento debido al pronóstico de lluvias anunciado para el fin de semana.

La propuesta, con entrada libre, se va a desarrollar, al igual que la edición anterior, en el predio de la Nave Cultural, donde durante dos jornadas se reunirán reconocidas hamburgueserías mendocinas en una iniciativa pensada para todo público.

En total, 19 hamburgueserías formarán parte de esta edición, ofreciendo distintas versiones y estilos para todos los gustos. Además, 16 de esos locales competirán en un formato de eliminación directa a lo largo del fin de semana, en una dinámica que permitirá al público seguir en vivo la preparación de cada propuesta.

La competencia será uno de los principales atractivos del evento, que busca consolidarse como uno de los encuentros gastronómicos más convocantes de la agenda local.

¿Cuándo se hace?

El evento, que debió modificarse por el mal pronóstico del tiempo, se realizará finalmente el sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Además de la oferta gastronómica, el predio contará con bandas en vivo, DJs, patio cervecero y un sector de juegos para niños, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral para familias y grupos de amigos.