Curso gratuito en Mendoza para aprender a imprimir en 3D: dónde es y cómo inscribirse

La propuesta busca acercar conocimientos de impresión 3D a emprendedores, trabajadores independientes y vecinos que quieran sumar habilidades tecnológicas. Quienes completen la capacitación recibirán un certificado.

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva edición del curso de Introducción a la Impresión 3D, una propuesta de formación que busca acercar conocimientos sobre fabricación digital a personas interesadas en desarrollar proyectos, potenciar emprendimientos o sumar nuevas habilidades vinculadas a la tecnología.

La capacitación se realizará en el Laboratorio Maker del HUBi, un espacio dedicado a la innovación y al desarrollo de ideas tecnológicas, donde los participantes podrán aprender de manera práctica cómo funciona el proceso de impresión 3D.

El curso está pensado para personas mayores de 18 años y no exige experiencia previa, por lo que cualquier interesado podrá acceder a los contenidos desde cero.

Qué vas a aprender

A lo largo de 15 clases presenciales, los asistentes incorporarán conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el uso de impresoras 3D y las herramientas digitales necesarias para diseñar piezas y prototipos.

Entre los temas que se abordarán se encuentran:

Funcionamiento y operación de impresoras 3D FDM.

y operación de impresoras 3D FDM. Uso de programas de diseño y software de laminado.

de y software de laminado. Modelado básico y adaptación de archivos digitales.

de archivos digitales. Materiales más utilizados y sus aplicaciones.

más utilizados y sus aplicaciones. Mantenimiento y normas de seguridad.

y normas de Desarrollo de un proyecto final.

Uno de los puntos fuertes de la propuesta será la práctica directa con los equipos disponibles en el laboratorio. De esta manera, los participantes podrán experimentar con situaciones reales y avanzar en la creación de sus propios proyectos.

Durante el cursado, los alumnos trabajarán en prácticas guiadas y desarrollarán un proyecto personal que deberán presentar al finalizar la formación.

Cuándo comienza y cómo participar

El curso comenzará el próximo lunes 29 y tendrá una duración total de 30 horas, distribuidas en 15 encuentros presenciales. Las clases se desarrollarán dos veces por semana en horario matutino.

Las actividades se llevarán a cabo en el Laboratorio Maker del HUBi, ubicado en el tercer piso de la sede de la UTN del Parque TIC.

La capacitación estará a cargo del docente Fernando Cardozo y contará con un cupo reducido de apenas 15 participantes, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Quienes completen la capacitación recibirán un certificado que acreditará los conocimientos adquiridos en impresión 3D y fabricación digital.

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción.