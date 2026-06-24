Planazo gratuito en Mendoza: dónde podés ver cine esta semana

Habrá documentales, clásicos de culto, producciones argentinas y espacios de debate para el público. Todo con con entrada libre y gratuita.

La Ciudad de Mendoza suma una nueva propuesta cultural para este fin de semana con un planazo gratuito pensado para los amantes del cine.

Se trata de la primera edición del Festival de Cine Queer Ciudad Esmeralda, un encuentro que reunirá películas, documentales, cortometrajes y espacios de intercambio.

La iniciativa se desarrollará en el marco del Mes del Orgullo y busca ofrecer una vidriera para producciones audiovisuales que, por sus temáticas o formas de realización, suelen tener menos presencia en los circuitos comerciales tradicionales.

El festival es dirigido por Pablo Sanguino, conocido artísticamente como Cero, y cuenta con la producción de QueerCine, la organización de Monsters del Closet y el acompañamiento de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Mendoza junto al área de Diversidad y Género de la Ciudad.

La propuesta apunta a ampliar las miradas sobre las experiencias e identidades LGBTQ+, promoviendo el acceso a nuevas narrativas cinematográficas y generando espacios de reflexión a través del arte.

El nombre Ciudad Esmeralda toma como referencia a la emblemática película “El Mago de Oz“, estrenada en 1939. La obra es considerada un ícono dentro de la cultura queer por su impacto simbólico, la influencia de sus personajes y el legado de Judy Garland, figura históricamente vinculada a la comunidad LGBTQ+.

La ambientación del festival también estará inspirada en el universo fantástico de la película y, además de las funciones, habrá sorteos para quienes asistan a las distintas jornadas.

Uno de los aspectos distintivos del encuentro será la participación activa de los espectadores. Al finalizar cada proyección se abrirán espacios de debate e intercambio para compartir opiniones, experiencias y reflexiones sobre las películas exhibidas.

Además, el festival se complementará con otras actividades vinculadas a los ciclos habituales del Microcine Municipal, entre ellos las propuestas de cine animé y cine asiático organizadas por Yaksok.

Qué películas se podrán ver gratis

Todas las funciones tendrán entrada libre y gratuita.

La programación del jueves 26 comenzará a las 17.30 horas con la exhibición de “The Queen” (1968), uno de los documentales pioneros sobre la cultura drag en Estados Unidos. Luego será el turno de “Flee” (2021), una destacada producción animada que aborda temas como la migración y la identidad. El cierre estará a cargo del clásico de culto “The Rocky Horror Picture Show” (1975).

Por su parte, el viernes 27 las actividades arrancarán a las 15.30 horas con una muestra de cortometrajes LGBTQ+. Más tarde se proyectarán las producciones argentinas “Sublime” e “Ilse Fuskova“. El cierre de esta primera edición llegará con una función especial de “El Mago de Oz“, película que inspira el nombre y la identidad del festival.