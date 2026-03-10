Planazo gratuito en Mendoza: dónde podés ver a Javier Calamaro y a Los Pericos este fin de semana

Mendoza

La propuesta también incluirá un mercado con más de 100 emprendedores, patio gastronómico con foodtrucks y presentaciones de distintas bandas durante todo el fin de semana.

usuario
Redacción ElNueve.com

Un nuevo plan cultural gratuito se suma a la agenda mendocina con una propuesta que combina diseño de autor, gastronomía y música en vivo.

La iniciativa busca reunir a emprendedores, artistas y público en general en un mismo espacio para celebrar el talento local y generar un punto de encuentro entre la cultura y la economía creativa.

Se trata del Mercado Cultural, una actividad impulsada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza a través de la Dirección de Industrias Creativas, en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén y la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAN).

La propuesta forma parte de las celebraciones por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y apunta a promover la circulación, visibilización y comercialización de productos culturales, además de generar espacios de encuentro entre quienes producen arte, diseño y gastronomía en la provincia.

Uno de los ejes principales del evento será el espacio dedicado al diseño y la producción local. Tras una convocatoria que reunió a casi 300 postulantes, fueron seleccionados 100 emprendedores que representan distintos rubros de las industrias creativas mendocinas.

El público podrá recorrer stands con productos de cosmética orgánica, ilustración, marroquinería, cerámica, tecnología y diseño, entre otras propuestas. La selección apunta a destacar el diseño de autor, con artículos originales y sin reventa, lo que garantiza piezas únicas y producción local.

La experiencia también tendrá un fuerte componente gastronómico con el Encuentro Provincial de Foodtrucks, organizado junto a AMEGAN.

El espacio reunirá distintos puestos de comida móvil con opciones variadas, generando un patio gastronómico pensado para acompañar la experiencia cultural y convertir el evento en un punto de encuentro para vecinos y turistas.

Cuándo y dónde será

El evento se realizará el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, de 19 a 0, en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

El Mercado Cultural también contará con una grilla musical que combina artistas emergentes con referentes del rock nacional.

Viernes 13

  • Bruno Pinto
  • Aluhé Dumé
  • Setas
  • La Portuaria

Sábado 14

  • Camila Coccia
  • Bistro
  • Tren Elefante
  • Javier Calamaro

Domingo 15

  • Néctar 02
  • Toby Deltin
  • La Ilíada de Pope
  • Los Pericos

La entrada es gratuita, por lo que el público podrá recorrer los stands de emprendedores, disfrutar de los foodtrucks y asistir a los shows musicales sin costo.

 

