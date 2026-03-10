Planazo gratuito en Mendoza: dónde podés ver a Javier Calamaro y a Los Pericos este fin de semana

La propuesta también incluirá un mercado con más de 100 emprendedores, patio gastronómico con foodtrucks y presentaciones de distintas bandas durante todo el fin de semana.

Un nuevo plan cultural gratuito se suma a la agenda mendocina con una propuesta que combina diseño de autor, gastronomía y música en vivo.

La iniciativa busca reunir a emprendedores, artistas y público en general en un mismo espacio para celebrar el talento local y generar un punto de encuentro entre la cultura y la economía creativa.

Se trata del Mercado Cultural, una actividad impulsada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza a través de la Dirección de Industrias Creativas, en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén y la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAN).

La propuesta forma parte de las celebraciones por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y apunta a promover la circulación, visibilización y comercialización de productos culturales, además de generar espacios de encuentro entre quienes producen arte, diseño y gastronomía en la provincia.

Uno de los ejes principales del evento será el espacio dedicado al diseño y la producción local. Tras una convocatoria que reunió a casi 300 postulantes, fueron seleccionados 100 emprendedores que representan distintos rubros de las industrias creativas mendocinas.

El público podrá recorrer stands con productos de cosmética orgánica, ilustración, marroquinería, cerámica, tecnología y diseño, entre otras propuestas. La selección apunta a destacar el diseño de autor, con artículos originales y sin reventa, lo que garantiza piezas únicas y producción local.

La experiencia también tendrá un fuerte componente gastronómico con el Encuentro Provincial de Foodtrucks, organizado junto a AMEGAN.

El espacio reunirá distintos puestos de comida móvil con opciones variadas, generando un patio gastronómico pensado para acompañar la experiencia cultural y convertir el evento en un punto de encuentro para vecinos y turistas.

Cuándo y dónde será

El evento se realizará el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, de 19 a 0, en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

El Mercado Cultural también contará con una grilla musical que combina artistas emergentes con referentes del rock nacional.

Viernes 13

Bruno Pinto

Aluhé Dumé

Setas

La Portuaria

Sábado 14

Camila Coccia

Bistro

Tren Elefante

Javier Calamaro

Domingo 15

Néctar 02

Toby Deltin

La Ilíada de Pope

Los Pericos

La entrada es gratuita, por lo que el público podrá recorrer los stands de emprendedores, disfrutar de los foodtrucks y asistir a los shows musicales sin costo.