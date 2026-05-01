Alerta Amarilla por viento Zonda y sube la temperatura este viernes: ¿qué zona será la más afectada?

El Zonda afectará el sur provincial con ráfagas intensas, mientras el resto de Mendoza tendrá jornadas estables y temperaturas en leve ascenso durante el fin de semana.

El pronóstico para este viernes 1 de mayo anticipa una jornada con condiciones mayormente estables, aunque marcada por una alerta amarilla por viento Zonda que afectará especialmente a la zona baja de Malargüe.

Según el informe, el fenómeno se presentará con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este tipo de viento suele generar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones ambientales muy secas, por lo que se recomienda precaución.

En el resto de la provincia, el día se presentará con tiempo bueno y un leve ascenso de la temperatura. Se esperan vientos leves del sector este, con una máxima de 25°C y una mínima de 8°C.

Para el sábado 2 de mayo, las condiciones cambiarán levemente: el cielo estará algo nublado y se registrará un descenso de la temperatura, con vientos leves del noreste. La máxima será de 19°C y la mínima de 8°C, mientras que en la cordillera se mantendrá poco nuboso.

En tanto, el domingo 3 de mayo se espera poca nubosidad y un nuevo ascenso térmico. Los vientos serán moderados del noreste, con una máxima de 21°C y una mínima de 10°C, manteniéndose también condiciones estables en la zona cordillerana.

Viernes 01-05-2026 Tiempo bueno con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Máxima: 25°C | Mínima: 8°C

Sábado 02-05-2026 Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 19°C | Mínima: 8°C