Planazo gratuito en Mendoza: dónde podés sumarte a clases de baile y actividad física en junio

Este Planazo gratuito se trata del programa Ritmo Vital, que estará durante todo el mes de junio en distintos puntos y busca promover el movimiento, la salud integral y la participación activa.

Llega un nuevo planazo gratuito que combina actividad física, danza e invita a mantenerse en movimiento, mejorar la coordinación y compartir un espacio recreativo pensado para fortalecer el bienestar y la calidad de vida.

La actividad ofrece clases dinámicas en las que el ejercicio se fusiona con la expresión corporal y el ritmo, generando una alternativa diferente para quienes buscan incorporar hábitos saludables y participar de actividades grupales.

Entre los principales beneficios de la propuesta se destacan el fortalecimiento muscular, la mejora del equilibrio y la coordinación, aspectos fundamentales para favorecer la autonomía y prevenir caídas. Además, el espacio promueve la socialización y la participación activa de los asistentes.

Las clases estarán a cargo del profesor Hugo Luna y forman parte de una serie de acciones orientadas a fomentar el envejecimiento activo y acercar oportunidades recreativas y de cuidado integral a la comunidad.

Las clases comenzarán durante junio y se dictarán de manera gratuita en distintos puntos estratégicos para facilitar el acceso de los vecinos.

Dónde y cuándo serán las clases

Gimnasio Municipal N° 5 ( La Favorita ): martes a las 15 horas.

): martes a las 15 horas. Gimnasio Municipal N° 3 ( Ayacucho 349 ): viernes a las 16 horas.

): viernes a las 16 horas. Gimnasio Municipal N° 2 (Alpatacal 3150): sábados a las 10 horas.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deberán realizar la inscripción de manera presencial en el Departamento de Integración Social para las Personas Mayores, ubicado en 9 de Julio 500, tercer piso, de lunes a viernes de 8.30 a 13.30.

Para completar el trámite será necesario presentar:

Fotocopia del DNI.

Fotocopia del carnet de obra social.

Certificado médico de aptitud física.

Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 4495296 y 4495362 o enviar mensajes por WhatsApp al 261 4684535.