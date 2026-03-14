Planazo gratuito en Mendoza: cuándo es y cómo participar de la Batalla de Lomos

El evento reunirá a fanáticos del clásico sándwich mendocino en una noche con gastronomía, jurado invitado y música en vivo.

Los fanáticos del lomo tendrán un planazo gratuito en Mendoza el próximo viernes 20 de marzo.

Desde las 20 horas se realizará una nueva edición de la Batalla de Lomos, un evento gastronómico en el que dos reconocidos locales se enfrentarán para mostrar quién prepara la mejor versión de este clásico sándwich.

¿Dónde es?

La cita será en la esquina de Mariquita Sánchez de Thompson y Severo del Castillo, en el distrito de Los Corralitos, en Guaymallén.

En esta oportunidad, el duelo será entre Café Kanela, que representará a Guaymallén, y El Quincho Parrilla, que llegará desde Godoy Cruz para competir con su versión del tradicional lomo mendocino. Ambos locales buscarán conquistar tanto al público como al jurado con sus propuestas.

¿Cómo participar de la Batalla de Lomos?

El evento estará abierto al público y la entrada será gratuita, aunque con cupos limitados hasta completar la capacidad del lugar.

Quienes quieran participar de la experiencia gastronómica podrán acceder a un menú especial para dos personas por $42.000, que incluirá:

Un lomo de 20 centímetros de El Quincho Parrilla

Un lomo de 20 centímetros de Café Kanela

Una porción de papas fritas

De esta manera, los asistentes podrán degustar ambas versiones del clásico sándwich y comparar las propuestas de cada restaurante.

Jurado y música en vivo

La competencia contará con un jurado integrado por figuras del mundo gastronómico y de las redes sociales. Entre ellos estarán May, de Gitanas Mendoza; Flavio Eglez; Fabio Marengo; Juan Tur, creador de “Volvete Adicto” y referente de la cadena Coronel Rodríguez Pizzería; y Marcelo Moner, de Gym Maros.

Además, la noche tendrá música en vivo con la participación de los DJs César Lara y Lulittt, junto con la presentación de Lucía Miremont y su banda.