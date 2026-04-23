Planazo gratuito en Mendoza: cine, moda y premios para disfrutar este viernes

Llega un planazo gratuito que combina: cine, estilo y participación del público en una experiencia con cupos limitados e inscripción previa.

Llega un planazo gratuito en Mendoza para quienes aman el cine y también la moda.

La Ciudad propone una experiencia distinta que mezcla pantalla grande, estilo y participación del público.

La cita es este viernes 24 de abril a las 18 horas en el Microcine Municipal David Eisenchlas, donde se proyectará “El diablo viste a la moda“, una de las películas más reconocidas del universo fashion.

Pero no será una función más. La propuesta invita a los asistentes a sumarse con su outfit más icónico, en línea con la temática de la película, y participar por premios y sorteos durante la jornada.

Además, habrá participación de emprendimientos locales que aportarán regalos, en una iniciativa que también busca visibilizar el talento creativo de la Ciudad.

La actividad es gratuita, pero con cupos limitados, por lo que requiere inscripción previa para asegurar lugar.