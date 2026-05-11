Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este martes 12 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 12 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 12 de mayo

Estos son los cortes de luz para este martes 12 de mayo:

Ciudad

En calle San Francisco de Asís, hacia el sur del Parque Aborigen, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

En calle Elpidio González, entre Bonfanti y Nahuel Huapi. Entre calles Chacón, Bonfanti, Elpidio González y Acceso Este. Entre calles Misiones, Nahuel Huapi, Tupac Amarú y adyacencias; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En el centro de esquí Vallecitos y áreas adyacentes. De 11.00 a 15.00 h.

Maipú

En calle Vieytes, entre Manuel Cruz Videla y Anchorena. En calle Anchorena, hacia el este de Vieytes, y zonas aledañas; Lunlunta. De 8.00 a 12.00 h.

En calles Proyectadas I393, I390 e I395; Isla Chica. De 9.00 a 13.00 h.

En barrio El Recodo. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Montecaseros, entre Urquiza y Mayorga, y adyacencias; Coquimbito. De 11.30 a 15.30 h.

Tupungato

En calle Blanco, hacia el oeste de Miranda. En barrio El Progreso; La Arboleda. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calle Estancia Palma y Paso de la Carrera; la Carrera. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En calle Calderón, hacia el oeste de Buenos Aires; La Primavera. De 9.30 a 13.20 h.

San Rafael