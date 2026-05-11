Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este martes 12 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Edemsa informó que este martes 12 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este martes 12 de mayo
Estos son los cortes de luz para este martes 12 de mayo:
Ciudad
- En calle San Francisco de Asís, hacia el sur del Parque Aborigen, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Elpidio González, entre Bonfanti y Nahuel Huapi. Entre calles Chacón, Bonfanti, Elpidio González y Acceso Este. Entre calles Misiones, Nahuel Huapi, Tupac Amarú y adyacencias; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En el centro de esquí Vallecitos y áreas adyacentes. De 11.00 a 15.00 h.
Maipú
- En calle Vieytes, entre Manuel Cruz Videla y Anchorena. En calle Anchorena, hacia el este de Vieytes, y zonas aledañas; Lunlunta. De 8.00 a 12.00 h.
- En calles Proyectadas I393, I390 e I395; Isla Chica. De 9.00 a 13.00 h.
- En barrio El Recodo. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Montecaseros, entre Urquiza y Mayorga, y adyacencias; Coquimbito. De 11.30 a 15.30 h.
Tupungato
- En calle Blanco, hacia el oeste de Miranda. En barrio El Progreso; La Arboleda. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle Estancia Palma y Paso de la Carrera; la Carrera. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- En calle Calderón, hacia el oeste de Buenos Aires; La Primavera. De 9.30 a 13.20 h.
San Rafael
- Entre calles Juan Suter, Sarmiento, 20 de Junio y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 14.45 a 18.15 h.
- Entre calles Forte, Vera Arenas, El Clavel y Ruta Nacional N°146; La Llave. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Alberdi, Segovia, Islas Malvinas y El Libertador. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Colonia Rusa, hacia el sur de callejón Kasian; Jaime Prats. De 16.00 a 19.00 h.