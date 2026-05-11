Niñeras: cuánto tengo que cobrar por 4 horas de trabajo en mayo

El Gobierno confirmó una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares. Con el incremento acumulativo del 6,5%, aumentaron los valores mínimos por hora para niñeras, cuidadoras y empleadas domésticas. Cuáles son las nuevas escalas y qué pasa con el bono.

El salario de las empleadas domésticas volvió a actualizarse en mayo de 2026 tras la oficialización de un nuevo incremento dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La medida impacta tanto en quienes trabajan por hora como en aquellas personas mensualizadas. Se trata de un incremento del 6,5% acumulativo y que se pagará de manera escalonada hasta julio.

Con esta actualización, muchas familias comenzaron a preguntarse cuánto debe cobrar una niñera por 4 horas de trabajo y si es posible negociar un monto superior al establecido oficialmente.

Cómo es el aumento para niñeras y cuidadoras en mayo de 2026

El Ministerio de Capital Humano confirmó un esquema de aumentos acumulativos que se aplicará de manera escalonada hasta julio de 2026.

La suba salarial quedó distribuida de la siguiente manera:

1,8% en abril de 2026

1,6% en mayo de 2026

1,5% en junio de 2026

1,4% en julio de 2026

Además, se resolvió incorporar progresivamente al salario básico una suma no remunerativa que había sido acordada anteriormente. El 50% ya se integró en abril y el resto se sumará en julio.

Escala salarial completa del servicio doméstico en mayo de 2026

La nueva escala salarial para el personal de casas particulares quedó conformada de la siguiente manera:

Supervisores

Con retiro: $4.233,82 por hora y $528.158,40 mensuales.

$4.233,82 por hora y $528.158,40 mensuales. Sin retiro: $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.022,91 por hora y $492.481,06 por mes.

$4.022,91 por hora y $492.481,06 por mes. Sin retiro: $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales.

Caseros

$3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales.

$3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales. Sin retiro: $4.231,79 por hora y $533.256,50 por mes.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.547,45 por hora y $435.201 mensuales.

$3.547,45 por hora y $435.201 mensuales. Sin retiro: $3.805,10 por hora y $481.109,55 por mes.

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Cuánto cobra una niñera por 4 horas en mayo

Dentro de la categoría de asistencia y cuidado de personas, donde se encuentran incluidas las niñeras y cuidadoras, el valor mínimo por hora quedó establecido en:

Con retiro: $3.805,10 por hora.

$3.805,10 por hora. Sin retiro: $4.231,79 por hora.

De esta manera, una niñera que trabaje 4 horas diarias deberá cobrar como mínimo $15.220 si trabaja bajo modalidad con retiro.

En tanto, quienes realizan únicamente tareas generales del hogar, sin cuidado de personas, deben percibir un mínimo de $14.189 por 4 horas de trabajo.

¿Se puede negociar un pago mayor por hora?

Sí. Desde el sector recordaron que estos valores corresponden al salario mínimo obligatorio para el personal doméstico, por lo que empleadores y trabajadores pueden acordar montos superiores dependiendo de las tareas, experiencia, horarios o responsabilidades.

En muchos casos, especialmente en trabajos de cuidado infantil, se pactan valores más altos por hora debido a la responsabilidad que implica el puesto.

Qué pasa con el bono para empleadas domésticas

Uno de los cambios más importantes en el régimen de empleadas domésticas es la incorporación gradual de montos no remunerativos al salario básico.

La normativa establece que:

El 50% de esas sumas se integró en abril

se integró en abril El 50% restante se incorporará en julio

Es decir que tienen que pagar $4.000 (quienes trabajan hasta 12 horas semanales), $5750 (quienes trabajan entre 12 y 16 horas semanales) y $10.000 (para quienes trabajan más de 16 horas semanales). El restante 50% será incorporado en julio, momento en el cual dejarán de abonarse como concepto separado.