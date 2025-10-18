Planazo gratis este sábado por el Día de la Madre en Mendoza: música, sorteos y un cierre a puro baile

La Ciudad de Mendoza prepara una jornada especial para celebrar a las mamás este sábado con juegos, regalos, sorteos de bicicletas y música en vivo. La entrada es libre y gratuita.

La capital mendocina se prepara para celebrar el Día de la Madre con una propuesta ideal para disfrutar entre música y sorpresas.

Este sábado 18, de 18 a 21 horas, los jardines de la Nave Cultural se convertirán en el escenario de una fiesta gratuita organizada por la Ciudad de Mendoza, bajo el nombre “Ciudad, corazón de mamá”.

El encuentro, pensado especialmente para agasajar a las mamás, incluirá actividades recreativas, juegos y sorteos de bicicletas y otros obsequios. Además, habrá espacios al aire libre con livings y zonas de descanso para compartir una tarde distendida en un entorno ideal.

Como cierre, la banda mendocina Bye Bye pondrá a todos a bailar con su show en vivo. El grupo, nacido en 2017 en la capital provincial, se destaca por su energía y un repertorio que combina rock, pop, reggae y ritmos fiesteros. Con la voz de Laura “Lali” Carubín al frente, prometen un espectáculo lleno de ritmo y buena onda.

La música también estará a cargo de los DJ’s Cristian Bloin, Carlos Olguín y Eloy Aguilar, que animarán la previa con sets para todos los gustos.