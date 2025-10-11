Octubre es para mamá: disfrutá de todo el mes con actividades gratuitas llenas de sorteos, música y baile

Durante todo octubre, podrás disfrutar de jornadas llenas baile, juegos, recitales y sorteos de motos 0 km.

El mes de octubre llega cargado de actividades gratuitas para homenajear a las mamás con jornadas pensadas para que toda la familia pueda participar y disfrutar.

A lo largo del mes, distintos polideportivos y clubes del departamento de Godoy Cruz abrirán sus puertas con tardes llenas de shows en vivo y sorteos de premios.

La propuesta incluye música, baile, juegos y la posibilidad de ganar regalos, como motos 0 km, en sorteos especialmente preparados para la ocasión. Además, en algunas sedes habrá bingo tradicional, sumando más diversión para grandes y chicos.

Podés llevar tu mate, reposera y algo para refrescarse.

Programación del mes de la madre

Domingo 12 de octubre

Lugar: Club Social y Deportivo Villa Hipódromo (Paso de los Andes 1508).

Hora: 16:30

Bingo, música en vivo, sorteos y premios.

Viernes 17 de octubre

Lugar: Poli Social y Deportivo CEC (Juncal y Río Gallegos)

Hora: 16:30

Bingo, música en vivo, sorteos y premios.

Viernes 17 de octubre

Lugar: Poli Social y Deportivo Barrio La Gloria (Rawson y Vélez Sarsfield)

Hora: 16:30

Música en vivo, sorteos y premios.

Sábado 18 de octubre

Lugar: Poli Social y Deportivo La Estanzuela (Soler y Pte. Illia)

Hora: 16:·30

Música en vivo, sorteos y premios.

Sábado 18 de octubre

Lugar: Poli Social y Deportivo Julián Filippini (Roca y Zizzias)

Hora: 16:30

Música en vivo, sorteos y premios.

Sábado 18 de octubre

Lugar: Poli Social y Deportivo Nicolino Loche (Chapadmalal y Punta Mogotes)

Hora: 16:30

Música en vivo, sorteos y premios.

Estas jornadas buscan anticiparse al Día de la Madre, ofreciendo un espacio para divertirse, compartir en familia y celebrar a mamá con alegría y entretenimiento, sin costo de entrada.