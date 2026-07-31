Bajó el Viento Bajó el viento Zonda en Mendoza: cómo seguirá el tiempo el fin de semana entre viento, nieve y tormentas

El viento Zonda fue el gran protagonista de este viernes en Mendoza, con ráfagas de hasta 70 km/h en el Gran Mendoza y alerta naranja en distintos departamentos. Ahora, el pronóstico anticipa un descenso de temperatura, aunque el fenómeno volverá a presentarse durante el fin de semana en algunas zonas.

El viento Zonda se hizo sentir con fuerza este viernes en gran parte de Mendoza y dejó una jornada marcada por el polvo en suspensión, el aumento de la temperatura y ráfagas que, en algunos sectores, superaron los 70 kilómetros por hora. El fenómeno obligó a suspender las clases presenciales en toda la provincia y provocó complicaciones en la circulación, especialmente en el Gran Mendoza y el Valle de Uco.

Según explicó el meteorólogo Fernando Jara, el episodio respondió a un intenso flujo de aire cálido y seco proveniente de la cordillera, mientras que sobre la Alta Montaña continuaron las fuertes nevadas que mantienen cerrado el paso internacional Cristo Redentor.

Durante la tarde, el aeropuerto El Plumerillo registró una temperatura superior a los 25°, con viento del noroeste de unos 40 km/h y ráfagas cercanas a 70 km/h.

Las imágenes satelitales mostraron claramente el desarrollo del fenómeno sobre Mendoza, mientras que el polvo en suspensión redujo considerablemente la visibilidad en distintos puntos del área metropolitana.

Jara indicó que el viento Zonda afectó principalmente al Gran Mendoza, Malargüe y sectores del Valle de Uco, donde también se mantuvieron vigentes las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Cuándo llegará el viento Sur y bajará la temperatura

El especialista anticipó que el cambio de condiciones comenzará durante la noche de este viernes, cuando un frente frío ingrese desde el Pacífico.

Entre las 22 y las 23, el viento rotará al sur con intensidad moderada a fuerte, provocando un marcado descenso térmico que se sentirá durante la madrugada y la jornada del sábado.

Los meteorólogos aclararon que muchas personas podrían confundir ese viento con una continuidad del Zonda, aunque se trata del ingreso del sistema frontal que reemplazará el aire cálido por una masa de aire mucho más fría.

Cómo estará el tiempo el sábado en Mendoza

Para el sábado 1 de agosto, el pronóstico indica un escenario mucho más fresco en el llano.

Se espera viento norte de intensidad débil entre el mediodía y la noche en la zona Norte, Este y Sur. Viento Zonda débil durante la tarde en la precordillera, el Valle de Uco y Malargüe.

El pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nublado en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe. Máximas entre 15°C y 16°C. Mínimas cercanas a 5°C en gran parte de la provincia y de 1°C a 2°C en Malargüe.

En la Alta Montaña, las condiciones continuarán siendo adversas. Durante la tarde volverán las precipitaciones níveas, que se intensificarán especialmente durante la noche en el sector sur de la cordillera.

El domingo volverá el Zonda en algunas zonas de Mendoza

El pronóstico extendido indica que el domingo 2 de agosto el viento Zonda reaparecerá, aunque con intensidad débil.

El fenómeno afectará entre las 7 y las 18 a:

Precordillera .

. Valle de Uco .

. Malargüe .

. San Rafael.

Hacia la tarde ingresará nuevamente viento Sur, que se mantendrá durante la madrugada del lunes y provocará otro descenso de temperatura, principalmente en la zona Sur, Norte y Este de Mendoza. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de18°C y una mínima: 7°C en la mayor parte de la provincia.

Continúa el temporal de nieve en Alta Montaña

Mientras el viento Zonda pierde intensidad en el llano, la situación seguirá siendo crítica en la cordillera mendocina.

Los modelos meteorológicos anticipan mal tiempo durante todo el domingo, con nevadas persistentes e importantes acumulaciones, principalmente en los sectores sur y central.

Estas condiciones mantendrán cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor, ya que las bajas temperaturas, el viento y la acumulación de nieve continúan dificultando las tareas de despeje y las condiciones de seguridad para el tránsito internacional.

También podrían registrarse tormentas hacia el Este

Además del cambio de viento, los especialistas advirtieron que la interacción entre la masa de aire frío y el aire cálido favorecerá el desarrollo de tormentas hacia el este de Mendoza y el centro del país.

Las áreas con mayor probabilidad de actividad eléctrica se ubicarán fuera del Gran Mendoza, especialmente hacia el Este provincial, donde no se descartan precipitaciones localmente intensas y, en algunos sectores, eventual caída de granizo.