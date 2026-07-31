Preocupación por un incendio sobre la Ruta 40 en San Carlos: el viento Zonda dejó 64 incidentes en Mendoza

Las llamas avanzaron a ambos lados de la calzada y obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia, mientras que Defensa Civil confirmó que el fenómeno provocó al menos 64 incidentes en distintos departamentos de Mendoza, entre caídas de árboles, incendios y daños en el tendido eléctrico.

Las fuertes ráfagas de viento Zonda volvieron a generar complicaciones en distintos puntos de la provincia y una de las situaciones más delicadas se registró en el Valle de Uco, donde un incendio de grandes dimensiones afectó campos linderos a la Ruta 40, redujo la visibilidad y obligó a extremar las precauciones para quienes circulaban por la zona. Mientras tanto, el Gobierno provincial continuó relevando los daños ocasionados por el fenómeno.

Impactante incendio junto a la Ruta 40 en San Carlos

El foco de incendio se originó durante la tarde de este viernes en inmediaciones de la Ruta Nacional 40, a la altura de la capilla ubicada cerca del ingreso a La Consulta, entre el autódromo de San Carlos y esa localidad.

Las imágenes registradas por vecinos muestran llamas de gran magnitud a ambos lados de la ruta, mientras densas columnas de humo complicaban la circulación vehicular.

Bomberos, Defensa Civil y distintas dotaciones del Valle de Uco trabajaron durante varias horas para intentar controlar el avance del fuego, con apoyo de camiones cisterna destinados al abastecimiento de agua.

Desde las autoridades solicitaron circular con extrema precaución por ese sector debido a la baja visibilidad provocada por el humo y las condiciones meteorológicas.

El viento Zonda complicó la jornada en gran parte de Mendoza

Durante este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigente la alerta naranja por viento Zonda en varios sectores de la provincia.

Las ráfagas afectaron principalmente al Gran Mendoza, el Valle de Uco, la zona Sur y la Alta Montaña, donde además continuaron las nevadas que mantienen cerrado desde hace más de dos semanas el Paso Internacional Cristo Redentor.

El fenómeno también generó importantes reducciones de visibilidad por polvo en suspensión y temperaturas elevadas en distintos departamentos.

Defensa Civil registró 64 incidentes por el Zonda

El relevamiento oficial realizado por la Dirección Provincial de Defensa Civil informó que hasta las 19.30 de este viernes se contabilizaron 64 intervenciones relacionadas con el impacto del viento Zonda.

Capital

Viento Zonda de leve a moderado.

Árbol caído: 1

Total: 1

Guaymallén

Viento Zonda de leve a moderado, con ráfagas fuertes por sectores.

Árbol caído: 10

Rama caída: 2

Poste caído: 9

Persona lesionada: 1

Incendio de campo: 12

Total: 33

Santa Rosa

Viento Zonda moderado, sin novedades.

Tupungato

Viento Zonda de moderado a fuerte.

Novedades: Las rutas se encuentran transitables con precaución por visibilidad reducida.

Árbol caído: 3

Total: 3

General Alvear

Viento leve a moderado.

Malargüe

Viento Zonda moderado con ráfagas fuertes y sin novedades.

Rama caída: 1

Total: 1

San Carlos

Viento Zonda de leve a moderado, sin novedades.

Árbol caído: 5

Total: 5

Tunuyán

Viento Zonda de moderado a fuerte, sin novedades.

Árbol caído: 8

Total: 8

Maipú

Viento Zonda de leve a moderado.

San Rafael

Viento Zonda de moderado con ráfagas fuertes.

Rivadavia

Viento Zonda leve, sin novedades.

Junín

Viento del noreste de leve a moderado, visibilidad reducida y sin novedades.

Las Heras

Viento Zonda moderado a fuerte.

Uspallata : viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes.

: viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes. Árbol caído: 4

Incendio de campo: 7

Total: 11

Godoy Cruz

Viento Zonda leve, sin novedad.

San Martín

Viento Zonda de leve a moderado.

La Paz

Viento Zonda moderado, rutas transitables, sin novedades.

Luján

Cielo despejado, viento zonda leve, temperatura: 15 °C, sin novedades.

Potrerillos: cielo nublado, viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes intermitentes.

cielo nublado, viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes intermitentes. Poste caído: 1

Total: 1

Lavalle

Viento Zonda leve, visibilidad reducida.

Cable caído: 1

Total: 1

Guaymallén fue el departamento más afectado

El departamento de Guaymallén concentró más de la mitad de las emergencias registradas durante la jornada. Una de las más graves se trató de una persona lesionada, luego de que una rama cayera sobre ella mientras caminaba por la vía pública.

El hecho ocurrió en Rodeo de la Cruz, donde la víctima sufrió un fuerte golpe y debió ser asistida por personal médico.

Además de Guaymallén, otras zonas también registraron inconvenientes por el fenómeno. En Las Heras se reportaron cuatro árboles caídos y siete incendios de campo, mientras que Tunuyán, San Carlos y Tupungato registraron numerosos desprendimientos de árboles. En Luján de Cuyo, Lavalle, Capital y Malargüe también hubo intervenciones por caída de ramas, postes y cables.