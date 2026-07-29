Planazo en Mendoza: cuándo llega el Outlet con tres días de descuentos de hasta 50%

La propuesta ofrecerá descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, cuotas sin interés, música e intervenciones artísticas por tres días.

La Ciudad de Mendoza prepara una nueva edición del Outlet de la Ciudad, una propuesta que vuelve a apostar por el comercio local con importantes promociones y actividades para atraer a mendocinos y turistas.

Durante el evento, los consumidores podrán acceder a descuentos desde el 25% y rebajas de hasta el 50% en productos seleccionados, una oportunidad para aprovechar ofertas en distintos rubros y realizar compras con precios especiales.

A esto se sumará el Plan 5 de Naranja X, que permitirá financiar las compras en cinco cuotas sin interés, una alternativa que busca facilitar el acceso a las promociones durante las jornadas del Outlet.

Pero la propuesta no estará centrada únicamente en las compras. Las galerías participantes tendrán una ambientación especial y sumarán música e intervenciones artísticas, con el objetivo de generar un recorrido diferente y convertir la visita en una experiencia para disfrutar durante todo el día.

En esta edición participarán las galerías Pasaje San Martín, San Marcos, Independencia, Piazza, Bamac y Kolton. La organización también contempla la posibilidad de que se incorporen nuevos espacios comerciales antes del inicio de la propuesta.

La iniciativa busca acompañar a los comerciantes en una época importante para la actividad comercial y, al mismo tiempo, generar mayor movimiento en el microcentro mendocino.

Además de incentivar el consumo, el Outlet apunta a poner nuevamente en valor a las galerías como espacios tradicionales de la Ciudad de Mendoza, que forman parte de la identidad comercial del centro.

De esta manera, la propuesta combina las promociones y los descuentos con actividades culturales y artísticas, invitando a vecinos y visitantes a recorrer estos espacios y redescubrirlos desde una nueva perspectiva.

Cuándo y dónde es el Outlet de la Ciudad

El Outlet de la Ciudad – Edición Galerías se realizará durante tres jornadas: el 6, 7 y 8 de agosto.

Las actividades tendrán lugar en las galerías comerciales adheridas del microcentro de la Ciudad de Mendoza, que abrirán sus puertas con las promociones y propuestas especiales previstas para esta edición.