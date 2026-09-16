Planazo gratis en Mendoza: una noche de película bajo las estrellas con sorteos y previa con DJ

Este planazo gratis al aire libre invita a disfrutar de una noche de cine diferente con una película de suspenso, sorteos y previa con DJ.

Una película de terror, una pantalla al aire libre y una noche para compartir entre amigos o en familia. Esa es la propuesta de este planazo.

Se trata de Cine bajo las estrellas, una actividad gratuita que vuelve a ofrecer una función diferente para quienes buscan un plan para este fin de semana en Mendoza.

En esta oportunidad, el público tendrá la posibilidad de disfrutar de “El Conjuro”, una de las películas de terror más conocidas de los últimos años. La elección de esta película estuvo en manos de los propios espectadores, una modalidad que ya había sido utilizada en anteriores ediciones.

La película pertenece al género de terror y sigue a Ed y Lorraine Warren, una pareja de investigadores de fenómenos paranormales que llega para ayudar a una familia que asegura estar viviendo una serie de hechos extraños en su casa.

La propuesta tendrá además sorteos durante la jornada. En el marco del Mes de la Juventud se sortearán dos bicicletas, por lo que quienes se acerquen no solo podrán disfrutar de la película y la música, sino también participar de los premios.

La actividad también contará con una previa con DJ en vivo, por lo que la propuesta comenzará antes de la película. La idea es transformar el espacio al aire libre en un punto de encuentro para pasar la noche con música y cine.

El antecedente de 2025 tuvo una importante convocatoria. Más de mil personas participaron de aquella primera edición, que además incluyó sorteos y una propuesta pensada para jóvenes y familias.

Cuándo y dónde es Cine bajo las estrellas

La función será el viernes 18 de septiembre, desde las 20:30 horas en el Teatro Griego Papa Francisco Parque Metropolitano de Maipú.

La entrada es libre y gratuita.