Planazo gratis en Mendoza: una noche dedicada a Los Redondos con uno de sus discos más emblemáticos y músicos invitados

Este planazo invita a apagar los celulares y disfrutar de *Un baión para el ojo idiota* en un equipo de sonido de alta calidad con la participación de músicos mendocinos como invitados especiales.

Para quienes disfrutan de la música y de escuchar un disco de principio a fin, Mendoza tendrá una planazo especial. “Alta fidelidad” invita a recuperar la costumbre de sentarse a escuchar un álbum sin distracciones y prestarle atención a cada detalle de la obra.

En esta oportunidad, el disco elegido es Un baión para el ojo idiota, el tercer álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, publicado en 1988 y considerado una de las obras destacadas de la banda.

La propuesta plantea un momento de escucha sin teléfonos celulares. Durante un período determinado, la idea es dejar de lado las pantallas y concentrarse únicamente en la música, que será reproducida con un equipo de sonido de primer nivel para aprovechar al máximo la calidad del disco.

Antes de comenzar la escucha habrá además invitados especiales, que compartirán información, detalles y análisis sobre el álbum para aportar contexto y enriquecer la experiencia.

En esta ocasión, los invitados serán los integrantes de la banda mendocina Barbazul, que desde hace años interpreta canciones de Los Redondos. El grupo también prepara para octubre un espectáculo sinfónico junto a la Orquesta Barroca, en el Teatro Independencia.

La jornada será además la última escucha de la segunda etapa de “Alta fidelidad”, una propuesta que busca recuperar una manera de disfrutar la música con mayor atención.

Durante el encuentro también habrá venta de vinilos, libros, vinos, tragos, empanadas, café y distintos productos relacionados con el rock, como pines, gorras e imanes.

Cuándo y dónde es el planazo

Esta propuesta será el jueves 24 de septiembre, de 20 a 23 horas en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura ubicada en España y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza.

La entrada es libre y gratuita.