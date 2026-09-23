Zonda: suspenden las clases presenciales en dos lugares este miércoles por la tarde

El viento Zonda obligó a la DGE a suspender las clases presenciales del turno tarde de este miércoles en Uspallata y Malargüe. Las actividades educativas continuarán de manera virtual a través de Escuela Digital Mendoza.

La medida preventiva alcanza al turno tarde de este miércoles 23 de septiembre y abarca a establecimientos de todos los niveles y modalidades. Las actividades se desarrollarán de manera virtual.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este miércoles 23 de septiembre de 2026 se suspenden de manera preventiva las clases presenciales durante el turno tarde en los establecimientos educativos de Uspallata y el departamento de Malargüe.

La decisión fue tomada debido a las condiciones meteorológicas informadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza, que anticiparon la presencia de viento Zonda moderado.

A partir de las recomendaciones de Defensa Civil, la DGE determinó la suspensión de la presencialidad para todos los niveles y modalidades educativas de las zonas alcanzadas.

En el resto de la provincia, las clases se dictarán con normalidad.

Cómo serán las clases

Las instituciones afectadas deberán continuar con las actividades educativas de manera virtual, a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, de acuerdo con los protocolos establecidos previamente por la Dirección General de Escuelas.

Desde el organismo indicaron que continuarán monitoreando los informes de Defensa Civil y que durante la tarde se comunicará cualquier novedad respecto del turno siguiente, en caso de que las condiciones meteorológicas requieran nuevas medidas preventivas.