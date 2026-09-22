Un Ruso le pidió a un taxista que lo llevará desde Buenos Aires a Mendoza y su reacción lo descolocó

El pasajero subió al taxi en Buenos Aires y pidió viajar hasta Mendoza en ese mismo momento. El conductor creyó inicialmente que se refería a una calle porteña, pero el joven aclaró que quería conocer la provincia. Cuando escuchó cuánto le quería pagar lo pensó dos veces.

Un viaje habitual en taxi por Buenos Aires terminó convertido en una escena inesperada cuando un joven le hizo al conductor una propuesta difícil de imaginar. Quería viajar hasta Mendoza, el taxista pensó que se trataba de una calle, pero su reacción al enterarse de que se trataba de la provincia se hizo viral en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el extranjero subió al taxi y le preguntó al conductor cuánto costaba llegar hasta Mendoza.

“Hola. Hasta Mendoza cuánto sale”, fue la consulta que desató la conversación. El taxista interpretó inicialmente que el pasajero se refería a una dirección dentro de Buenos Aires y preguntó si hablaba de la calle Mendoza.

Sin embargo, no era eso, sino que el joven hablaba de la provincia del sol y del buen vino, “quiero conocer las montañas”, le aclaró.

La petición descolocó por completo al taxista ya que no se trataba de un viaje habitual que él hiciera, sino que le estaba pidiendo que realizará más de 1.000 kilómetros de distancia.

La propuesta fue todavía más llamativa cuando el pasajero explicó que quería hacer el trayecto en auto y de inmediato. “¿En auto, ahora mismo ir?”, preguntó el taxista, todavía sorprendido.

El joven respondió que sí y hasta le ofreció al conductor la posibilidad de pasar primero por su casa para prepararse para el viaje. “Te pago bien. Puedes pasar por tu casa, arreglar chaqueta porque allá frío”, le dijo.

El taxista confundido por la situación no terminaba de creerlo. La conversación tomó otro rumbo cuando el pasajero reveló cuánto estaba dispuesto a pagar.

La oferta que dejó sin palabras al taxista

En medio de la charla, el joven le hizo directamente la propuesta económica. “¿Cuánto querés, 2000 dólares?”, preguntó. El monto terminó de desconcertar al conductor, que decidió hacer una llamada telefónica para contar lo que estaba sucediendo y consultar qué hacer ante la particular propuesta.

El extranjero sería de nacionalidad rusa, según se desprende de la conversación registrada en el video y de sus redes sociales.

La publicación alcanzó 2,1 millones de visualizaciones y casi 200.000 “me gusta” en TikTok, además de generar cientos de comentarios.

La reacción de los usuarios estuvo dividida entre quienes encontraron divertida la situación y quienes pusieron en duda que se tratara de una propuesta real. “No hay que jugar con la necesidad del laburante, lo hacés ilusionar hermano”, escribió uno de los usuarios.

Otro comentó: “Por 2000 dólares no salgo ni de provincia de Buenos Aires”. También hubo quienes compararon el monto ofrecido con el costo de un viaje en colectivo de larga distancia: “Amigo, un micro te sale 170 mil, más barato”.

Según publicó en sus redes sociales @chicoderusia llegó a la Provincia de Mendoza y se sorprendió por varias particularidades, la camioneta vendiendo verduras, el fuerte viento Zonda y los paisajes de la montaña que le terminaron de robar el corazón.