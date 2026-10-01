Planazo gratis en Mendoza: una noche de tango con clase abierta y milonga

Este planazo combina una clase abierta de tango con una milonga, la participación del Ballet Estable Municipal y food trucks. La entrada es libre y gratuita.

Si te gusta el tango o tenés ganas de aprender algunos pasos, llega un planazo gratuito que combina una clase abierta con una milonga para bailar y compartir con amigos o en familia.

La jornada comenzará con una clase abierta de tango, pensada para quienes quieran animarse a bailar, y continuará con una milonga para disfrutar de la música y seguir bailando durante la noche.

Además, la propuesta contará con la participación del Ballet Estable Municipal y habrá food trucks para acompañar la jornada.

La invitación también permite llevar el mate o la heladerita y quedarse a compartir.

La actividad entrada es libre y gratuita.

Cuándo y dónde es

La Milonga Lasherina se realizará el sábado 3 de octubre.

La clase abierta comenzará a las 19.30 horas, mientras que la milonga está prevista para las 20 horas.

El encuentro será en el Gimnasio Municipal N.º 9, ubicado en Los Pimientos y Bombal.