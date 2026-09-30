El periodista de Canal 9 se animó a bailar en plena clase de Zumba y mostró sus “pasos prohibidos”

El equipo de Noticiero 9 realizaba una nota sobre el ejercicio cuando Pedro se dejó llevar en medio de la clase e improvisó un baile que sorprendió a todos.

La nota tenía como objetivo mostrar las distintas alternativas que existen para hacer actividad física y cómo prepararse de manera saludable para la llegada del verano. Pero el informe terminó teniendo un protagonista inesperado: Pedro, periodista de Canal 9, que no pudo resistirse a la música y terminó demostrando sus particulares pasos de baile.

Mientras recorría un gimnasio y entrevistaba a personas que entrenaban, el periodista se acercó a una clase de Zumba y decidió sumarse durante unos minutos. Lo que comenzó como una cobertura periodística terminó con Pedro completamente metido en la pista y desplegando sus llamados “pasos prohibidos”.

Pedro se copó con la clase de Zumba

El equipo de Noticiero 9 había llegado al lugar para realizar un informe sobre las diferentes opciones que tienen los mendocinos para mantenerse activos durante todo el año.

La nota incluía entrevistas a personas que realizaban distintas actividades y explicaciones de profesionales sobre la importancia de comenzar los entrenamientos de manera progresiva. Entre las propuestas del gimnasio apareció la Zumba, una disciplina que combina ejercicio y baile y que, además del movimiento físico, permite compartir la actividad con otras personas.

Pedro estaba encargado de entrevistar a algunos de los participantes, pero poco a poco la música terminó ganándole a su rol de periodista.

El comunicador, sin dejar el micrófono de lado, se incorporó a la clase. Con la música de fondo y rodeado de quienes participaban habitualmente de la actividad, Pedro se dejó llevar y comenzó a bailar.

El periodista improvisó una serie de movimientos que rápidamente llamaron la atención del equipo de Canal 9 que lo llenaron de elogios.

Más allá del momento divertido, el informe tenía como eje la importancia de incorporar la actividad física como hábito durante todo el año y no solamente cuando se acerca el verano.

Los especialistas consultados remarcaron que comenzar a entrenar de manera repentina y con una exigencia demasiado alta puede aumentar el riesgo de lesiones, fatiga y otros inconvenientes. Por eso, la recomendación es avanzar de forma progresiva y contar con el asesoramiento correspondiente antes de comenzar una rutina.

El ejercicio como hábito durante todo el año

La llegada de los meses más cálidos suele generar un aumento del interés por el gimnasio y otras actividades físicas. Sin embargo, el mensaje central del informe fue que el ejercicio no debería ser solamente una preparación para el verano.

La actividad física sostenida puede convertirse en un hábito que acompañe durante todo el año y que contribuya tanto al bienestar físico como al mental.

El gimnasio, la natación y las actividades de baile aparecen como algunas de las alternativas disponibles para quienes buscan incorporar movimiento a su rutina.

En el caso de la natación, los especialistas destacaron los beneficios que tiene el ejercicio en el agua para los movimientos articulares y para mejorar la calidad de vida.

El baile, por su parte, suma otro componente: el aspecto social. Compartir una clase con otras personas puede generar un espacio de motivación y acompañamiento que ayude a sostener la actividad física en el tiempo.

La importancia de empezar de manera progresiva

Los profesionales destacaron que intentar llegar al verano rápidamente no debería significar entrenar de manera excesiva desde el primer día.

Una de las recomendaciones de los profesionales es comenzar de forma progresiva, respetando los tiempos de adaptación del cuerpo y siguiendo las indicaciones de los profesores de educación física.

Además, los especialistas señalaron que existen tres pilares que deberían mantenerse en equilibrio: entrenamiento, alimentación y descanso.