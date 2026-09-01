Planazo gratis en Mendoza: dónde y cuándo podés aprender a bailar salsa y bachata al aire libre

Este planazo gratuito invita a los mendocinos y a todo aquel que quiera aprender salsa y bachata a sumarse a encuentros al aire libre.

Para quienes buscan un planazo diferente para cortar la semana, en Mendoza hay una propuesta que combina música, baile y encuentro al aire libre.

Se trata de “Ritmo en Movimiento”, un grupo que organiza encuentros gratuitos de salsa y bachata en Plaza España.

La iniciativa nació a partir de otra experiencia de baile que se realizaba en el Parque Central. Con el tiempo, el grupo comenzó a sumar nuevas jornadas para quienes querían seguir practicando y, especialmente, para aquellas personas que estaban dando sus primeros pasos en el baile.

La propuesta está pensada tanto para quienes nunca bailaron como para quienes ya toman clases en una academia y buscan un espacio donde practicar.

Durante los encuentros se enseñan los pasos básicos de salsa y bachata. Un compañero del grupo es el que actualmente está a cargo de enseñar los movimientos iniciales, aunque también se suman profesores en algunas oportunidades para compartir sus conocimientos.

La idea, explican desde la organización, no es reemplazar a las academias sino ofrecer un espacio abierto donde cualquier persona pueda acercarse, aprender y practicar.

Uno de los objetivos centrales es que el dinero no sea una barrera para comenzar a bailar. Por eso, la actividad se mantiene gratuita y se desarrolla en un espacio público.

“Estos encuentros son para todos; no solo bailarines o profesores, sino para todo aquel que quiera aprender o quiera seguir practicando lo que aprende en sus academias”, explicaron desde la organización.

Uno de los atractivos de la propuesta es que no es necesario saber bailar ni asistir acompañado. Se puede llegar solo o con pareja y sumarse a la actividad.

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Tampoco hay límite de edad. Según contaron desde “Ritmo en Movimiento”, a lo largo del tiempo participaron personas de distintas edades e incluso visitantes de otras ciudades y países que encontraron en este espacio un lugar para compartir un rato y bailar.

Para quienes forman parte del grupo, además, la actividad tiene un componente que va más allá del baile. La música y el encuentro funcionan como una manera de salir de la rutina, conocer personas y encontrar un momento de recreación.

La historia del grupo comenzó hace varios años, cuando los encuentros gratuitos de baile se realizaban en el Parque Central. La idea inicial fue sumar una jornada más durante la semana, especialmente los sábados, para que los bailarines pudieran encontrarse y practicar.

Con el tiempo se fueron incorporando personas que todavía no dominaban los pasos básicos. Ese fue también el caso de Romina Tello, una de las organizadoras, quien decidió comenzar a aprender en una academia.

El grupo fue creciendo de boca en boca y sumó nuevas jornadas. Primero se agregó el miércoles, manteniendo una dinámica similar a la de Parque Central, y posteriormente comenzó la etapa en Plaza España.

Ya llevan alrededor de un año realizando estos encuentros en la plaza.

Según explicó Romina, estos encuentros surgen como una terapia, un escape y una oportunidad para aprender a bailar y practicar: “Para muchos estas danzas son una escapatoria a la rutina, hijos y problemas, es por eso que esto esta abierto para todas las personas que quieran compartir un rato en plaza“. comentó la organizadora.

La jornada no termina necesariamente cuando termina la clase. Quienes participan suelen quedarse a disfrutar del baile social y compartir un mate o algo para tomar.

Desde la organización remarcan, además, la importancia de cuidar el espacio público: cada persona debe hacerse responsable de los residuos que genere durante la actividad y mantener limpia la plaza.

Por tratarse de un espacio público y familiar, las bebidas deben ser sin alcohol.

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La propuesta es organizada por Romina Tello y Emilce Pizarro, con la colaboración de otros integrantes del grupo. Entre ellos se encuentra Francisco Bonilla, quien aporta el parlante necesario para que puedan desarrollarse tanto las clases como el baile social.

Dónde y a qué hora son los encuentros

Actualmente, “Ritmo en Movimiento” se encuentra en Plaza España los miércoles y sábados de 19 a 22 horas.

El horario puede modificarse de acuerdo con la época del año. Durante el invierno, por ejemplo, tuvieron que interrumpir temporalmente los encuentros debido a las bajas temperaturas.

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Además, si llueve o hay viento Zonda, la actividad se suspende.

Las modificaciones se comunican previamente a través del grupo de WhatsApp y de las redes sociales de “Ritmo en Movimiento”.