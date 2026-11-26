Llega este planazo que incluye varios encuentros para acercarse a las danzas tradicionales argentinas, aprender distintos ritmos y compartir una actividad en grupo. No hace falta tener experiencia previa y la participación es gratuita.

Quienes tengan ganas de aprender a bailar folclore tendrán un planazo gratis que incluye varios encuentros. Organizaron una serie de talleres gratuitos para conocer distintos ritmos populares y dar los primeros pasos en las danzas tradicionales.

La iniciativa está impulsada por los representantes estudiantiles Marcos Chacón y Kiara González, quienes invitan a participar de encuentros en los que se enseñarán bailes folclóricos.

La convocatoria está abierta tanto a quienes nunca bailaron como a quienes ya tienen algún conocimiento y quieren seguir practicando. No se necesita experiencia previa: solo tener ganas de aprender y participar.

Durante las clases se trabajará con distintas danzas tradicionales argentinas. Entre ellas estarán el gato, la chacarera, la zamba y la cueca, expresiones del folclore que tienen sus propios pasos, ritmos y características.

Cuándo y dónde son los talleres

Los talleres se realizarán el viernes 27 de noviembre y el viernes 4 y martes 15 de diciembre de 18.30 a 20 horas en la plaza Marcos Burgos, en el departamento de Las Heras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝘑𝘶𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘥𝘦𝘴 𝘓𝘢𝘴 𝘏𝘦𝘳𝘢𝘴 (@lasherasjoven)

La propuesta está pensada para quienes quieran aprender folclore y compartir una tarde a través del baile.