Planazo gratis en Mendoza: seis artistas se unen en un concierto para viajar entre Argentina y China

Seis artistas compartirán un espectáculo que combina música y poesía para recorrer los paisajes, las tradiciones y las raíces de ambos países. El planazo es con entrada gratuita.

Seis artistas de Argentina y China compartirán un espectáculo que combina música y poesía para celebrar sus paisajes, tradiciones y la memoria de sus pueblos.

“Coplas sonoras de la tierra nuestra” es el nombre del concierto que reunirá a Juan Falú, Teuco Castilla, Beti Plana, Polo Martí, Florencia Bernales y el cantautor chino Su Yang.

La propuesta busca expresar el vínculo de las personas con la tierra que habitan, a través de canciones y poemas que recuperan historias, costumbres y distintas formas de sentir el paisaje. La iniciativa nació como parte de un programa de intercambio cultural entre Argentina y China, promovido por la Cátedra Internacional de Estudios sobre China, Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Congreso.

El espectáculo propone mirar más allá de las imágenes típicas de cada territorio para descubrir lo que representan en la identidad de sus habitantes: sus raíces, sus recuerdos y sus maneras de vivir.

La montaña, la pampa, los ríos, el desierto y la selva son los cinco paisajes argentinos que atraviesan la propuesta artística. Cada uno aparece como una expresión de la diversidad cultural del país y de la relación que las comunidades construyen con su entorno.

El punto de partida son las coplas escritas por el poeta y escritor Leopoldo Teuco Castilla. Cuatro de ellas fueron musicalizadas por Juan Falú y la restante por Polo Martí, quien también realizó los arreglos musicales.

A ese recorrido se sumará Su Yang, quien interpretará canciones vinculadas con su tierra natal y composiciones propias. Así, las tradiciones musicales de Argentina y China se encontrarán en un mismo escenario, con sus diferencias y puntos de conexión.

El concierto será el cierre de la décima edición de la Semana de la Cultura China en Mendoza, que reúne distintas actividades académicas y culturales para promover el intercambio entre ambos países.

Dónde y cuándo es

Quienes quieran disfrutar de este planazo podrán asistir el sábado 17 de octubre a las 20 horas, al Teatro Municipal Julio Quintanilla, en la Ciudad de Mendoza.

La entrada es gratuita.

Este planazo es con entrada gratuita y es una oportunidad para disfrutar de un encuentro cultural entre ambos países.