Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este jueves 15 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 15 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 15 de octubre

Estos son los cortes de luz para este jueves 15 de octubre:

Guaymallén

Entre calles Capilla de Nieve, Antequeda, Pedro Molina y Cristobal Colón. En calle Sarmiento, entre barrio Belgrano y Capilla de Nieve. En los barrios San Jorge y Lihue y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Las Cañas, entre Gutiérrez y San Francisco del Monte. En los barrios El Molino y Jardín Village; Las Cañas. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras

Entre calles Azcuénaga, Maipú, Independencia y Olascoaga; El Plumerillo. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

En calle Eugenio Montenegro, entre Félix Araujo y Las Violetas. Entre calles Geniolli, Montenegro, Proyectada V297 y Proyectada V319. En el barrio Las Violetas II y zonas aledañas; Las Violetas. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

En Ruta N°7, hacia el oeste de Curva de Guido; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

En calle Santa Virginia, hacia el oeste de Rivadavia. En calle Rivadavia, entre Santa Virginia y Los Valencianos; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Serpa, entre Ruta Provincial N°50 y Acceso Este; Pedregal. De 10.00 a 13.45 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre Bascuñan y San Juan. En los barrios Las Vertientes, El Sol y Loteo Villa Anita; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle 6 de septiembre, entre Ahumada y Filipini. En los barrios 6 de septiembre, Arco Iris o Los Cerillos y áreas adyacentes; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Rosario, hacia el este de carril Calise Nacional; Capiz. De 9.45 a 13.45 h.

En calle carril Nacional, entre Agüero y Asamblea. En el barrio Carrasco y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Corredor Productivo, entre El Indio y Costa Canal Uco. En calle Ghilardi, entre Costa Canal Uco y Malvinas Argentinas; Eugenio Bustos. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael