Cayó granizo en Maipú: mirá el radar de tormentas en vivo

Una intensa tormenta de granizo sorprendió este miércoles por la tarde a vecinos de Maipú, donde se registraron precipitaciones en distintos sectores del departamento. Las imágenes muestran la caída de piedra en la zona del Procrear de Ciudad de Maipú, mientras el radar de Contingencias Climáticas detectaba núcleos de tormenta en otras áreas de Mendoza.

La tormenta que afecta a Mendoza desde comienzos de la semana volvió a intensificarse este miércoles por la tarde. En Maipú, la lluvia estuvo acompañada por una caída de granizo, que quedó registrada por vecinos del barrio Procrear.

El fenómeno también se reportó en otros sectores del departamento, en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y la presencia de precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

Durante las primeras horas de la tarde, los reportes de Defensa Civil y las imágenes del radar de Contingencias Climáticas permitieron identificar áreas con lluvias y tormentas en el Gran Mendoza, la Zona Este y el Valle de Uco.

Granizo en Maipú: dónde se registró la tormenta

Uno de los sectores afectados fue el Procrear de Ciudad de Maipú, donde las imágenes mostraron la intensidad de la caída de granizo durante la tarde.

El fenómeno no se limitó a ese punto: también se reportaron precipitaciones en otras zonas del departamento, en medio de un escenario de inestabilidad que alcanzó diferentes sectores de Mendoza.

Qué muestra el radar de tormentas en Mendoza

El radar meteorológico de Contingencias Climáticas permite seguir la evolución de las precipitaciones y detectar sectores donde se desarrollan lluvias o tormentas. La información se representa mediante colores que ayudan a interpretar la intensidad de los fenómenos:

Verde: precipitaciones leves.

precipitaciones leves. Amarillo: lluvias de intensidad moderada.

lluvias de intensidad moderada. Rojo: precipitaciones intensas.

precipitaciones intensas. Magenta: áreas asociadas con turbulencias o tormentas severas que requieren especial precaución.

Según la información disponible, el radar muestra núcleos de tormenta se desplazó hacia Guaymallén y el Este provincial, según informaron desde Defensa Civil.

Dónde consultar el radar en vivo

Los usuarios pueden seguir la evolución de las lluvias y tormentas a través del radar meteorológico de Contingencias Climáticas de Mendoza.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará durante los próximos días, con períodos de nubosidad, posibilidad de lluvias débiles y lloviznas aisladas en distintos departamentos.

Para este miércoles se esperaba una mejora de las condiciones durante la tarde en buena parte de la provincia, aunque las precipitaciones podían prolongarse en sectores del sur y en Malargüe.

De cara al jueves y al viernes, se prevén nuevas variaciones en la nubosidad y posibles precipitaciones, especialmente en sectores de montaña. Las temperaturas máximas previstas para las próximas jornadas se ubican entre los 16°C y los 18°C.

Mientras tanto, la caída de granizo en Maipú volvió a poner el foco en la evolución de las tormentas y en la importancia de consultar los reportes meteorológicos oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.