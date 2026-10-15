Buscan desesperadamente a una adolescente de 15 años que desapareció en Las Heras

Bianca Liliana Vera Vallejo fue vista por última vez el domingo 11 de octubre, cuando se retiró de su domicilio en el barrio Tamarindo II. Solicitan colaboración para dar con su paradero.

El Ministerio Público Fiscal solicita colaboración para encontrar a Bianca Liliana Vera Vallejo, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el domingo 11 de octubre por la noche, cuando se retiró de su domicilio, ubicado en el barrio Tamarindo II de Las Heras, Mendoza.

La búsqueda está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N.º 21, dependiente de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que lleva adelante las medidas necesarias para dar con su paradero.

¿Cómo es Bianca Vera Vallejo?

Según los datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal, la adolescente presenta las siguientes características físicas:

Tiene aproximadamente 1,60 metros de altura y contextura delgada.

Es de tez morocha.

Tiene el cabello negro y largo y los ojos marrones.

Usa un piercing en la nariz.

Tiene una cicatriz de un corte en el brazo izquierdo.

No tiene tatuajes.

Al momento de ser vista por última vez, vestía un jean negro, una campera negra y zapatillas blancas marca Puma.

¿Dónde estudia la adolescente?

Bianca asiste al colegio Arriero de los Andes, ubicado en calle Tomás Guido 2699, en Las Heras. Cursa segundo año, tercera división, en el turno mañana.

¿Cómo aportar información sobre su paradero?

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitan a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a encontrar a Bianca o si alguien tiene contacto con ella, se comunique de manera urgente al 911.

Cualquier dato puede ser importante para colaborar con la búsqueda de la adolescente.