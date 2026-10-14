Conmoción: revelaron el resultado de la autopsia tras la repentina muerte de Jorge “El Roña” Castro

El deporte y el espectáculo argentino están de luto. Este miércoles 14 de octubre, se confirmó el sensible fallecimiento de Jorge “El Roña” Castro a los 59 años, tras sufrir una repentina descompensación en el Bingo de Morón. Horas después del trágico hecho, los resultados de la autopsia determinaron la causa exacta de la muerte del histórico excampeón mundial de boxeo de los pesos medianos y ex participante de MasterChef Celebrity.

Una noticia paralizó al país este miércoles 14 de octubre. El histórico excampeón mundial de boxeo, Jorge “El Roña” Castro, falleció de manera repentina a los 59 años mientras se encontraba en las instalaciones del Bingo de Morón.

Tras la conmoción inicial, la Justicia dio a conocer el resultado oficial de la autopsia realizada al cuerpo del exdeportista.

¿De qué murió Jorge “El Roña” Castro?

Según confirmaron fuentes judiciales intervinientes en la causa (que quedó bajo la órbita de la UFI N° 8 de Morón), la autopsia determinó que el deceso del santacruceño se produjo por un edema agudo de pulmón como consecuencia de una falla cardíaca. Los médicos forenses precisaron que se trató de una muerte no traumática, ya que no se detectaron lesiones de ningún tipo.

Un testigo que presenció el trágico momento relató que el exboxeador “jugaba con normalidad en el recinto hasta que sufrió un colapso repentino”. Pese a la pronta llegada del servicio de asistencia médica, los profesionales solo pudieron constatar su deceso. Trascendió además que Castro padecía diabetes, por lo que la Justicia evalúa si el cuadro clínico tuvo alguna relación con su tratamiento habitual de insulina.

La leyenda de un gigante del boxeo y su compromiso social

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, “El Roña” construyó una carrera boxística legendaria con un récord impresionante de 144 combates (130 victorias —90 por nocaut—, 11 derrotas y 3 empates). Su consagración máxima llegó en agosto de 1994, cuando se coronó campeón mundial de los medianos de la AMB ante Reggie Johnson en Buenos Aires.

Sin embargo, su hazaña más gloriosa quedó grabada a fuego a finales de ese mismo año en Monterrey, México: defendiendo su título ante John David Jackson, abrumado en las tarjetas, ensangrentado y con un ojo totalmente cerrado, conectó un gancho de izquierda letal en el noveno asalto que noqueó a su rival y regaló una de las remontadas más épicas en la historia del deporte mundial.

A lo largo de su trayectoria se midió ante íconos como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto “Mano de Piedra” Durán, despidiéndose de los cuadriláteros en 2007. Tras sobrevivir a un gravísimo accidente automovilístico en 2005, el exdeportista volcó su vida a la solidaridad, coordinando una red de 14 comedores y 9 merenderos en el conurbano bonaerense que asistían a más de 6.000 personas por día.

Su carisma también lo llevó a la pantalla chica, ganándose el cariño de las nuevas generaciones a través de sus participaciones en realities como Gran Hermano y la edición 2025 de MasterChef Celebrity.