Incendio en Luján de Cuyo: cinco autos fueron destruidos por el fuego en un taller

El siniestro se registró durante la mañana de este viernes en Alberti al 200, esquina Guiñazú. Bomberos trabajó en dos frentes y logró controlar las llamas. No hubo heridos.

Un importante incendio se registró durante la mañana de este viernes en Luján de Cuyo, donde el fuego afectó un taller mecánico y una propiedad contigua en la que funcionaría una carpintería. Cinco vehículos quedaron completamente destruidos como consecuencia del siniestro.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 en calle Alberti al 200, esquina Guiñazú. Al lugar llegaron varias dotaciones de bomberos de Luján de Cuyo, con apoyo del Cuartel Central y de Maipú, además de personal policial, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y personal municipal.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el fuego se habría iniciado en el fondo de una vivienda contigua al taller, donde funcionaría un aserradero o carpintería. Desde allí, las llamas se extendieron hacia el taller mecánico.

Las causas del incendio todavía no fueron determinadas. El personal del Cuartel Central quedó a cargo de las pericias para establecer cómo comenzó el fuego.

Cinco autos destruidos

El incendio provocó importantes daños materiales en el taller. Según confirmó el personal de Bomberos, cinco vehículos fueron alcanzados por las llamas.

Uno de los propietarios de los autos afectados contó que recibió un aviso sobre lo ocurrido y, al llegar al lugar, encontró su vehículo totalmente destruido. Según señaló, cuenta con cobertura de seguro.

Durante el trabajo de los bomberos también se registraron explosiones, que fueron atribuidas a los propios vehículos afectados por el fuego. El personal explicó que pueden producirse explosiones vinculadas a elementos de los autos, como neumáticos o tanques de combustible.

Precisamente, uno de los tanques se rompió y el combustible se desplazó por el piso, por lo que los bomberos utilizaron espumígeno para controlar ese material inflamable.

El incendio fue controlado

El operativo se desplegó en dos frentes: por un lado, el sector de la carpintería o aserradero y, por otro, el taller mecánico.

El bombero Juan Pablo Solato, a cargo del operativo en ese momento, confirmó que cuando llegaron al lugar el incendio ya estaba generalizado y que se solicitó rápidamente apoyo a otras dotaciones.

Finalmente, el fuego fue extinguido y el sector quedó refrigerado y controlado. Tres dotaciones comenzaron a retirarse y otras dos permanecieron durante algunos minutos más en el lugar.

En un primer momento, una persona había sido asistida por el SEC tras sufrir una descompensación, pero posteriormente se confirmó que se encontraba fuera de peligro. Bomberos indicó que no hubo heridos como consecuencia del incendio.

Mientras avanzaban las tareas posteriores al siniestro, calle Alberti permaneció cortada a la altura del 200, en la esquina con Guiñazú, por la presencia de los equipos de emergencia. Se esperaba que la circulación pudiera normalizarse una vez finalizado el operativo.