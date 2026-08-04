Planazo gratis en Mendoza: llega una feria ideal para encontrar regalos por el Día del niño

La propuesta gratuita reunirá a decenas de emprendedores con una amplia variedad de artículos artesanales y de diseño. Será una oportunidad para encontrar regalos diferentes y apoyar el trabajo local.

Se acerca el Día del niño y quienes todavía estén buscando un regalo especial tendrán una opción diferente en Mendoza.

Una feria gratuita reunirá a emprendedores de distintos puntos de la provincia con propuestas originales, artesanales y de producción local.

Durante la jornada, el público podrá recorrer numerosos stands con productos elaborados por emprendedores de distintos departamentos. La iniciativa busca impulsar la economía social y brindar un espacio para que los productores locales den a conocer y comercialicen sus creaciones.

Entre las opciones habrá juguetes, indumentaria, accesorios, artículos de diseño, productos realizados con impresión 3D, objetos de decoración para el hogar, plantas, marroquinería, cerámica, tejidos, papelería y muchas alternativas más.

La propuesta apunta a que las familias puedan encontrar obsequios diferentes para celebrar el Día de la Niñez, al mismo tiempo que apoyan el trabajo de pequeños emprendedores que transforman sus ideas en proyectos productivos.

Además de fomentar el consumo local, cada edición del Mercado de Emprendedores GC fortalece el vínculo entre la comunidad y los productores, promoviendo el crecimiento de la economía social y el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Cuándo y dónde es

La actividad se realizará el viernes 7 de agosto, de 10 a 19 horas, en la Plaza Tomás Godoy Cruz, en Godoy Cruz.

La entrada será libre y gratuita.