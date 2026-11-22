Este planazo infantil reunirá juegos, títeres y actividades recreativas durante dos jornadas. La iniciativa está pensada para compartir en familia y es con entrada gratis.

Los chicos podrán disfrutar de un planazo que combina entretenimiento y actividades recreativas, con una kermesse y un espacio dedicado a los títeres.

La iniciativa surgió de una organización conjunta entre Mi Casita de Azúcar, productora de espectáculos infantiles, y un espacio comercial de Mendoza.

La convocatoria contempla dos tardes de actividades gratuitas, con juegos y propuestas pensadas para que los más pequeños puedan participar y divertirse.

Cuándo y dónde es

La actividad se realizará el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre de 17 a 19 horas en Paseo Dorrego, en Guaymallén.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐏𝐀𝐒𝐄𝐎 𝐃𝐎𝐑𝐑𝐄𝐆𝐎 | 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈𝐀𝐋 (@paseodorrego.ok)

La entrada es gratuita y las familias podrán acercarse para participar de las actividades durante ambas jornadas.