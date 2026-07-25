Armados y con máscaras de payaso intentaron robar la casa de Daniel Scioli: el líder de la banda era su excustodio

El hecho ocurrió durante la madrugada en la vivienda del funcionario, ubicada en Villa La Ñata. Dos sospechosos fueron detenidos y otros dos permanecen prófugos.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, fue víctima de un intento de robo en su vivienda de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre.

Al menos cuatro delincuentes armados ingresaron durante la madrugada al predio, pero fueron detectados por los custodios antes de que pudieran llegar hasta la casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los delincuentes llegaron a bordo de un automóvil. Mientras uno permaneció en el vehículo, los otros tres bajaron y caminaron hacia el buzón de correo ubicado junto al portón de entrada.

De acuerdo con la investigación, los asaltantes sabían que allí se encontraba el mecanismo que permitía abrir el portón principal. De esta manera, lograron acceder rápidamente al predio.

Sin embargo, los movimientos de los sospechosos fueron advertidos por los custodios que se encontraban en un puesto de vigilancia dentro de la propiedad. Los agentes salieron al encuentro del grupo y les dieron la voz de alto.

Uno de los delincuentes respondió apuntando a los custodios con un arma de fuego. Luego se estableció que se trataba de una pistola calibre 9 milímetros.

Ante esta situación, los asaltantes volvieron a activar el sistema de cierre del portón y quedaron dentro del predio, aunque no pudieron avanzar hasta la vivienda principal. Después de una segunda advertencia por parte de los custodios, decidieron abandonar el lugar.

Los delincuentes corrieron nuevamente hasta el vehículo en el que habían llegado y escaparon.

La causa está a cargo del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez. Tras el intento de robo, el funcionario judicial tomó declaraciones a testigos y avanzó con el análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

La investigación permitió identificar y detener a dos de los sospechosos en las primeras 16 horas posteriores al hecho. Ambos quedaron imputados por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego no apta, en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Uno de los detenidos fue identificado como Braian Orona, señalado por los investigadores como el presunto líder del grupo. Se trata de un exmiembro de la Policía Bonaerense que habría trabajado como custodio de Scioli al menos hasta 2015, cuando el actual funcionario nacional era gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Para los investigadores, ese vínculo previo le habría permitido conocer detalles de la propiedad y el mecanismo utilizado para ingresar al predio.

El segundo detenido es el propietario del automóvil que habría sido utilizado por la banda para llegar hasta la vivienda.

Por otra parte, los otros dos sospechosos ya fueron identificados, pero continúan prófugos. La Policía mantiene los operativos para intentar localizarlos y detenerlos.

En el marco de la investigación, el fiscal ordenó distintos allanamientos en los domicilios de los acusados. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron las máscaras de payaso y la vestimenta que, según la pesquisa, habrían sido utilizadas durante el intento de robo en la vivienda de Daniel Scioli.