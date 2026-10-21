Planazo en Mendoza: el festival de rock a precios populares con tres bandas locales

Tres bandas mendocinas serán parte de una nueva edición de este festival dedicado a los sonidos más potentes del rock.

El Sabbath o Muerte Fest tendrá una nueva edición con tres bandas de la escena mendocina que compartirán escenario en una noche dedicada al rock pesado y sus distintas vertientes.

Este planazo llega con una nueva fecha para los seguidores del rock y el metal. La propuesta reúne a tres agrupaciones locales con estilos diferentes, pero con un punto en común: la potencia de la música en vivo.

El encuentro ya lleva más de 15 ediciones y forma parte de la agenda de la música pesada de la provincia, con presentaciones que dan espacio a distintas bandas de la escena local.

Una de las propuestas de la noche será Los Blandos, banda mendocina surgida en 2015 que combina influencias del doom, sludge, stoner y noise. Su sonido se apoya en los riffs pesados y una identidad ligada a distintas vertientes del rock alternativo y extremo.

También tocará Anakin, agrupación de Mendoza que cruza rock con elementos de funk, punk, psicodelia y hardcore. Su propuesta incluye una puesta en escena intensa, con especial atención a lo visual. Entre sus lanzamientos figuran Fiesta Distroy Volumen 1, publicado en 2024, e Incidente en el oeste.

Completa la grilla Wizards of Zonda, otra de las bandas convocadas para esta edición. Entre sus lanzamientos recientes figura el EP Under The Sun, publicado en septiembre de 2026, junto con canciones como “Agartha”, “Torre de Babel” y “Goliath”.

Cuándo y dónde es

El festival se realizará el viernes 23 de octubre, desde las 22.30 horas, en Room Bar Cultural, ubicado en San Martín 1823, Ciudad de Mendoza.

Las entradas se podrán adquirir con anticipación a través de EntradaWeb o en la taquilla antes del espectáculo.