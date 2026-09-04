Planazo gratis en Mendoza: el mundo de Harry Potter llega con magia, cosplay y actividades para toda la familia

Un planazo temático invita a grandes y chicos a sumergirse durante dos jornadas en el universo de Hogwarts, con espacios para recorrer, actividades creativas, gastronomía y un concurso de cosplay. La entrada será gratuita.

Los fanáticos de Harry Potter tendrán un planazo especial para volver a sentirse dentro del universo creado por J.K. Rowling. Durante dos jornadas, la magia, la fantasía y la creatividad serán protagonistas de una propuesta pensada para compartir en familia o con amigos.

El evento recreará parte de la atmósfera de Hogwarts, con distintos espacios temáticos para recorrer y actividades destinadas tanto a los más chicos como a los adultos que crecieron siguiendo las aventuras del joven mago.

Uno de los principales atractivos será la ambientación, que buscará transportar a los visitantes directamente al universo de Harry Potter. Habrá una decoración especial, distintos rincones para explorar y propuestas pensadas para que cada visitante pueda llevarse algún recuerdo de la experiencia.

Entre las opciones más originales estará la posibilidad de tomarse una fotografía y llevarse una edición del Periódico de Hogwarts, una propuesta que promete convertirse en uno de los recuerdos favoritos de los fanáticos.

También habrá un espacio dedicado al merchandising, donde se podrán encontrar productos inspirados en este universo y otras propuestas relacionadas con la cultura fantástica.

La propuesta también tendrá un sector especialmente pensado para niños, donde podrán dejar volar la imaginación y convertirse por un rato en pequeños magos.

A través de actividades creativas, los más chicos podrán experimentar, crear y participar de una experiencia diferente mientras recorren el evento junto a sus familias.

Además, habrá una propuesta gastronómica y una exposición de emprendedores para completar el recorrido.

Uno de los momentos más esperados estará reservado para los fanáticos que quieran ponerse en la piel de sus personajes favoritos. El concurso de Cosplay permitirá que brujas, hechiceros, criaturas fantásticas y distintos personajes del universo mágico se conviertan en protagonistas.

La convocatoria estará abierta a quienes quieran participar con sus propias caracterizaciones y compartir con otros fanáticos su pasión por la saga.

La celebración, además, será pet friendly, por lo que las mascotas también podrán acompañar a sus familias durante la jornada.

Cuándo y dónde es

Evento: Hogwarts Fest

Fecha: sábado 5 y domingo 6 de septiembre

Horario: de 12 a 20

Lugar: Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona

Entrada: libre y gratuita

Entre las actividades habrá exposición de emprendedores, gastronomía, concurso de cosplay, propuestas para niños y un espacio pet friendly.